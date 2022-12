‘Assumi uma cidade com quase R$ 1 bilhão em dívidas e espero entregá-la no azul’, diz prefeito de Cabo Frio

Segundo o chefe do Executivo, os maiores desafios são criar um plano para enfrentar as chuvas e um parque aquático na cidade

Eleito com quase 45 mil votos em 2020, o prefeito José Bonifácio (PDT) vai entrar no terceiro ano de mandato à frente da Prefeitura de Cabo Frio. Entre as realizações, Zezinho, como é chamado na região litorânea, citou inicialmente a dívida de quase R$ 1 bilhão herdada que está sendo paga, a diminuição da evasão escolar em relação à 2021, a Moeda Social Itajuru criada e o planejamento para a construção do parque aquático por meio da iniciativa privada.

“Na campanha, eu já sabia das dificuldades que encontraria. O funcionalismo estava com três meses de salários atrasados e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nem chegava a entrar na conta da Prefeitura em razão do Tribunal de Justiça bloquear por conta do pagamento de precatórios que não era cumprido. Mas sempre fui sincero e falava o tempo todo que colocaria o salário deles em dias. Graças a Deus, estamos pagando dentro do mês e o 13° salário foi pago antes do Natal. No entanto, é bom frisar, há outras frentes que me preocupam, como muitas obras inacabadas e que estamos retomando aos poucos, sendo algumas com recursos federais. Uma delas já foi entregue, que é um Cras que estava abandonado na periferia e um posto de saúde. Em janeiro, esperamos iniciar o segundo posto de saúde de obra inacabada”, revelou.

Uma dor de cabeça que até hoje aflige o prefeito se deu quando assumiu a cadeira mais cobiçada do Executivo de Cabo Frio, pois com quase R$ 1 bilhão em dívidas, o ano poderia estar comprometido.

“Há um levantamento para sabermos o valor real dessa dívida que se refere à contribuição previdenciária do INSS, salários atrasados, fornecedores de água e energia elétrica. Chegamos ao absurdo na gestão passada, abater essa dívida em troca de terrenos do patrimônio municipal. Imediatamente pedi aos vereadores para não votarem e prometi que quando fosse prefeito negociaria essa dívida. No primeiro ano, pagamos mais de R$ 100 milhões de precatórios e outros R$ 100 milhões em parcelamentos que fizemos. Nesse ano, mais R$ 170 milhões foram pagos. Afirmo que vou pagar, no meu período de governo, essa dívida”, garantiu.

Outra preocupação é a Educação, já que no ano passado, em plena pandemia, cerca de mil alunos (aproximadamente de 17% da rede) deixaram de ir à escola, o que é considerado alarmante essa evasão escolar no município.

“Depois da pandemia, houve, o que é normal, uma resistência de pais de alunos, principalmente os de jovens de ensino médio, quanto voltar à escola. Estamos realizando periodicamente a busca ativa, que consiste em um convencimento com esses responsáveis. Graças a Deus, esse ano aumentou a frequência e à procura por matrículas. A partir de janeiro do próximo ano, faremos a matrícula on-line daqueles alunos que queiram estudar e que são, inclusive, fora da rede municipal”, informou.

Quanto às áreas de Cultura, Meio Ambiente, Transporte e Turismo, o prefeito pontuou cada uma delas.

“Na Cultura, é bom esclarecer: nós retomamos algumas ações que não dependiam de ocupação de espaço físico, pois todos os espaços culturais precisam de recuperação. Alguns, apesar disso, continuam funcionando como é o caso de Charitas e da Biblioteca Pública. Mas o prédio do Teatro Municipal, obra do meu segundo governo, continua interditado pelo Corpo de Bombeiros. No Meio Ambiente, podemos classificar como grande conquista, a concretização da sede do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado em Tamoios. Uma área que estava sendo invadida, desmatada e com construções irregulares sendo erguidas no local. Queremos consolidar a sede com funcionários preparados para visitação e estamos trabalhando melhorar o espaço”, revelou.

Visando economizar no bolso de moradores de áreas mais pobres da cidade, o prefeito pretende, em caráter experimental, um desconto considerável no preço do transporte público.

“O transporte, que sofreu muito com a pandemia, foi recuperado e todas as linhas estão funcionando. Mas o mais legal é falar que vamos implantar agora em janeiro ou fevereiro, uma linha com o valor da passagem de R$ 2,50 para moradores do bairro Tamoios”, concluiu.

No Turismo, ‘menina dos olhos’ do atual mandatário da cidade, Bonifácio espera contar com a iniciativa privada para atrair mais empresas na sua gestão.

“Turismo é nosso maior orgulho. Mas o maior desafio que temos nessa minha gestão à frente da Prefeitura é atrair empresas privadas para instalação de equipamentos em que o poder público não tem capacidade de investir. Por exemplo, estou atraindo uma empresa para implantar um parque aquático aqui em Cabo Frio. O processo está avançado, segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano e possivelmente em abril de 2023, a obra comece. Mas quero atrair mais investidores por meio da iniciativa privada. Como prefeito, asseguro que faremos o possível para atrair empresas e faremos apoio a quem quer investir aqui”, destacou.

Confiante que faz um governo para todos, Bonifácio, que ainda não conseguiu com o programa Saúde da Família alcançar 50% da população, acredita que em breve esses números sejam superados.

“Ainda não atingimos o planejado com o programa, mas tenho certeza que irei atingir. Eu não quero que a Saúde seja tratada aqui como uma coisa efêmera e sim eterna. Preciso de prédio próprio para que seja adaptado para receber o Saúde da Família de corpo e alma. E estamos trabalhando para isso e temos vários projetos sendo elaborados. Mas não acredito que chegue a 100% no atendimento à população até o fim do meu mandato, no entanto, espero chegar aos 80%”, ressaltou.

Com as chuvas de verão se aproximando, o prefeito diz que a cidade não está preparada para receber tal fenômeno da natureza apelidada por ele como ‘primavera verão’. E diz que o grande desafio de Cabo Frio é encontrar solução para o problema que pode vir de um empréstimo do Governo Federal já que a cidade é considerada boa pagadora.

“Cabo Frio não está preparado para as chuvas. Agora mesmo em novembro, choveu 150 ml e a nossa rede de escoamento, chamada macrodrenagem, não suportou, aliás, não vem suportando há anos. Mas confesso que gostaria de deixar para as futuras administrações, um projeto, elaborado por uma empresa especializada, para resolver de vez isso. Mas se o Governo Federal considerar que Cabo Frio é letra A como melhores pagadores e não mais letra D como era antes no endividamento de crédito para o Tesouro Nacional na Capacidade de Pagamento (Capag), temos chances de resolver isso. O município está em condições de buscar recursos de financiamento até internacional para esse projeto de micro e macrodrenagem. Precisamos encarar isso com muita responsabilidade e sabendo que resolver o problema que a chuva nos causa não é uma obra barata”, resumiu.