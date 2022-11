Associações processam a Boeing por ´arrastão` de engenheiros brasileiros

A gigante norte-americana de aviação está sendo acusada de captura sistemática de engenheiros brasileiros.

Pelas contas da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE) e da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB), a Boeing já teria atraído para o seu centro de pesquisa no Brasil mais de 300 engenheiros de diferentes empresas brasileiras só este ano. O movimento teria se intensificado neste segundo semestre.

A ABIMDE e a AIAB são autoras de uma ação civil pública que tem como objetivo fazer com que a companhia americana interrompa o processo de “captura sistemática e contratação de engenheiros de empresas que fazem parte da Base Industrial de Defesa (BID) do país”.

Segundo as entidades “a cooptação desses profissionais, que são altamente qualificados, coloca em risco a sobrevivência dessas empresas e, sobretudo, ameaça a soberania nacional, um dos fundamentos da Constituição Federal, previsto no seu artigo 1º, inciso I”.

A BID é formada por companhias estatais ou privadas, que têm como objetivo a constante atualização das tecnologias da Marinha, da Força Aérea e do Exército. Segundo as associações “elas são a garantia de que a inovação e o desenvolvimento na área de defesa estejam sob domínio nacional, resguardando a autonomia das Forças Armadas e, portanto, do Estado brasileiro”.

Os profissionais que têm sido contratados pela Boeing são principalmente do segmento aeroespacial. Eles são engenheiros altamente qualificados, formados em instituições públicas (como ITA, UFMG e UFSCar) com mais de 10 anos de experiência no setor, tendo participado de projetos nas áreas de Defesa e Segurança, ou detinham conhecimento essencial à soberania nacional e tiveram acesso a informações qualificadas e dados classificados de projetos estratégicos para o Brasil.

As empresas que perderam engenheiros em massa seriam a Embraer, Akaer, Avibras, AEL Sistemas, Safran, Mac Jee e outras. Até o momento estas empresas não se posicionaram oficialmente.