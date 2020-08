Associação niteroiense Quintal de Ana comemora 20 anos

Na quinta-feira, dia 27, a Associação Quintal de Ana completa 20 anos de fundação. Com sede em São Francisco, a entidade é conhecida como referência em rede de apoio para famílias que estão em busca de adoção. A niteroiense Bárbara Toledo só tem motivos para comemorar. Mas a pandemia do coronavírus remodelou essa festa, que será totalmente online através de lives, palestras, debates e show cultural.

Nessa quarta-feira (26), às 19h30min, está marcado uma reunião com a psicóloga Erika Piedade sobre o programa de Apadrinhamento Afetivo. Amanhã, às 19h, o bate papo será com a própria Ana Laura, inspiração para a criação do Quintal. Já na sexta-feira, 28, às 19h a semana de eventos comemorativos vai terminar com um pocket show com a cantora Juliana Maia. O show será apresentado pelo instagram do Quintal de Ana já as conversas serão pelo aplicativo zoom, com link disponível nas redes sociais da fundação.

Bárbara Toledo, mãe da Ana Laura e de mais quatro filhos, explica que não faltam motivos para comemorar os 20 anos da fundação. “O Quintal de Ana nasceu justamente da necessidade de famílias adotivas quererem trocar suas experiências para superar os eventuais desafios e principalmente para vencer o preconceito social em relação a adoção. Queríamos quebrar a atribuição de qualquer dificuldade da criança ao fato dela ser adotada. Começamos a enxergar isso após a adoção da Ana em 1997”, contou a também tabeliã de 52 anos.

Bárbara contou que enfrentou muitos comentários maldosos e nada otimistas em relação à adoção. “Vi o despreparo da família e de amigos em lidar com isso mas eu e meu marido estávamos muito certos da nossa decisão e estávamos apaixonados pela nossa filha. Um dia coloquei um bilhete na agenda da escola da Ana chamando as pessoas para um encontro no ‘Quintal da Ana’, que literalmente foi no quintal da nossa casa. Duas famílias que tinham filhos adotivos vieram nesse primeiro encontro e foi a melhor coisa que aconteceu. Daí nasceu a ideia dessa rede de apoio da fundação”, finalizou.