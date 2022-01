Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica pede que laboratórios cessem a testagem

Pessoas com sintomas leves da Covid-19 poderão deixar de ser testadas no Brasil. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) recomendou que laboratórios privados “cessem” a testagem de pessoas com “poucos sintomas ou assintomáticas” para a Covid-19. De acordo com a entidade, existe risco de desabastecimento de insumos.

Por meio de comunicado, a Abramed sugeriu que sejam priorizados pacientes que tenham gravidade de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, assistenciais da área da saúde, e colaboradores de serviços essenciais”.

A associação ainda admite que a alta transmissibilidade da nova variante Ômicron causou aumento exponencial de casos, o que vem demandando significativo aumento da capacidade produtiva global de testes, tanto de PCR como de antígeno, e se os estoques não forem recompostos rapidamente poderá ocorrer a falta de oferta de exames.

“Quando avaliamos as notícias que vêm de outros países, de que eles já estão sem insumos, é certo que o problema chegará ao Brasil, não sendo possível mensurar nesse momento até quando poderemos atender, pois os estoques são variados dependendo do laboratório e da região, mas há um risco real de desabastecimento”, complementa a Abramed.

A associação ainda fez uma série de recomendações que priorizem a segunte escala de gravidade para os laboratórios fornecerem os testes: