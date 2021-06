Assistentes sociais são ameaçados de agressão por morador de rua em Niterói

Assistentes sociais foram ameaçados de agressão por um morador de rua, nessa quinta-feira (10), no Centro de Niterói. Os agentes tentavam realizar ação social, a fim de prestar assistência a moradores de rua, quando foram atacados. O caso aconteceu na Rua Xavier de Brito.

Segundo a Guarda, a ação acontecia numa parceria entre a Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) e a Coordenadoria de Apoio ao Serviço Social (CASS). Quando se aproximaram de uma cabana improvisada na calçada da rua, os agentes sofreram as agressões.

Armas brancas foram apreendidas com o suspeito – Foto: Divulgação

De acordo com as testemunhas, o morador de rua, visivelmente alterado, estava armado com duas facas e dois espetos de aço. Os agentes solicitaram reforço de uma equipe da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal, que compareceu ao local.

Os guardas tentaram fazer revista e busca pessoal ao agressor, que resistiu à abordagem e precisou ser imobilizado com uso de equipamento spark, que é uma arma não letal que dispara dardos de choque. O suspeito foi conduzido ao Hospital Municipal Carlos Tortelly para retirada dos dardos.

Após receber atendimento médico, o detido foi conduzido á 76ª DP (Niterói), onde foi autuado por ameaça e resistência. Na distrital, ficou comprovado que o homem possui várias anotações criminais anteriores por crimes como roubo e furto. Nenhum agente ficou ferido na ação.