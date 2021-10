‘Assinado: um pierrot apaixonado!’ Samba em forma de carta é o hino escolhido pela Viradouro para 2022

O Samba-enredo que é parceria de Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho foi o escolhido para invadir a avenida no Carnaval 2022. Escrito em forma de carta, a letra encantou o público. A vermelho e branco de Niterói, atual campeã do carnaval evará para Avenida o enredo “Não há tristeza que pode suportar tanta alegria”, desenvolvido pela dupla de carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon.

A Viradouro tenta o bicampeonato com o enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria” O desfile vai destacar o sentimento dos foliões no carnaval de 1919, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial e a pandemia da gripe espanhola.

Os campeões do samba da Viradouro explicaram a proposta da composição. “A parceria (dos compositores) tem uma característica de propor uma nova estética, já fizemos samba sem rima, sem verbo, em formato de diálogo, esse é o primeiro em formato de carta do carnaval do Rio e só tem rimas ricas (quando são rimadas classes gramaticais diferentes), a gente quebra os padrões dos versos sem ferir o regulamento. É uma paisagem sonora, você fecha os olhos, escuta a melodia e imagina a cena”, disse o compositor Filósofo, chorando de emoção.

Viradouro volta a ensaiar na rua

O presidente de honra da Viradouro, Marcelo Calil, anunciou o retorno dos tradicionais ensaios da escola na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. E os ensaios na escola toda terça-feira.

“A notícia boa que eu tenho pra vocês é que no dia 19 de outubro nós voltaremos com nosso ensaio às terças. E no dia 14 de novembro teremos o primeiro ensaio de rua. No dia 21 não teremos ensaio porque é aniversário da cidade no dia seguinte. Retornamos no dia 28 e não paramos mais os ensaios de rua até o dia do desfile”, disse Marcelo Calil.

Ele ainda pediu a colaboração de todos cumprindo as normas estabelecidas para evitar a contaminação pela covid-19, para que assim a escola possa manter os ensaios.

“Hoje estamos podendo ter a quadra com um público porque já existe um protocolo que nos permite fazer isso. Não estamos no limite que gostaríamos. Mas estamos até nos guardando, pois poderíamos ter um público maior aqui. Precisaremos ter um cuidado a mais. Na entrada teremos aferição da temperatura, vamos manter o distanciamento e vamos cobrar o passaporte da vacinação. As pessoas vão entrar na quadra de máscara”, explica Marcelo.

O presidente de honra pediu que todos cumpram as normas estipuladas pela casa no primeiro ensaio para que não tenham prejuízos e possam continuar se reunindo.

Letra do samba vencedor

“AMOR, ESCREVI ESTA CARTA SINCERA

VIREI NOITES À SUA ESPERA

POR TE QUERER QUASE ENLOUQUECI

PINTEI O ROSTO DE SAUDADE E ANDEI POR AÍ

SEGUI SEU OLHAR NUMA LUZ TÃO LINDA

CONDUZIU MEU CORPO, AINDA

O CORAÇÃO É PASSAGEIRO DO TALVEZ

ALEGORIA IRONIZANDO A LUCIDEZ

SENTI LIRISMO, ESTADO DE GRAÇA

EU FICO ASSIM QUANDO VOCÊ PASSA

A AVENIDA GANHA COR, PERFUMA O DESEJO

SOZINHO TE OUÇO SE AO LONGE TE VEJO

TE PROCUREI NOS COMPASSOS E PUDE

AOS PÉS DA CRUZ AGRADECER À SAÚDE

CHORAM CORDAS DA NOSTALGIA

PRA ETERNIDADE, UM SAMBA NASCIA

NÃO PERDI A FÉ, PRECISO TE REVER

FUI AO TERREIRO, CLAMEI: OBALUAÊ!

SE AFASTOU O MAL QUE NOS SEPAROU

JÁ POSSO SONHAR NAS BÊNÇÃOS DO TAMBOR

AMANHECEU! NUM INSTANTE JÁ

OS RAIOS DE SOL FORAM TESTEMUNHAR

O DESEMBARQUE DO AFETO VINDOURO

ACORDES VIRÃO DA VIRADOURO

TIREI A MÁSCARA NO CLIMA ENVOLVENTE

ENCOSTEI OS LÁBIOS SUAVEMENTE

E TE BEIJEI NA ALEGRIA SEM FIM

CARNAVAL, TE AMO, NA VIDA ÉS TUDO PRA MIM

ASSINADO: UM PIERROT APAIXONADO

QUE ALÉM DO INFINITO O AMOR SE RENOVE

RIO DE JANEIRO, 5 DE MARÇO DE 1919″