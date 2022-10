Assessor de deputado é sequestrado em Niterói

O assessor do deputado federal Chico D´Ângelo (PDT), Filinto Branco, foi sequestrado na última segunda-feira ao deixar um restaurante no Centro de Niterói. Ele foi abordado por volta das 22h40 na Rua Marquês de Caxias quando entrava no carro. Os criminosos então amarraram a vítima e o levaram dentro de seu próprio veículo em direção à Rodovia Niterói-Manilha.

Durante todo o trajeto, Filinto, que estava todo o tempo amarrado, foi violentamente agredido pelos bandidos. Ao chegarem na altura do município de Tanguá, os criminosos, provavelmente acreditando que ele já estava morto, arremessaram seu corpo com o carro ainda em movimento e fugiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma pessoa que teria visto o homem ferido na beira da estrada e foi até o local. Filinto então foi levado primeiramente para o Hospital Conde Modesto Leal, em Itaboraí. Devido a gravidade de seu estado, ele foi transferido para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito.

Após receber o atendimento de emergência, Filinto Branco foi então transferido para um hospital particular em Niterói. Segundo informações, ele sofreu traumatismo craniano, hemorragia e fratura em um dos pés, além de vários hematomas pelo corpo, principalmente no rosto, mas não corre risco de morte.

O caso está sendo investigado pela 76ª DP (Centro), que não quis falar com a reportagem de A TRIBUNA. O veículo utilizado no crime foi encontrado poucos quilômetros depois do local onde Filinto foi achado pelos Bombeiros, em um desfiladeiro no município de Tanguá.

Filinto Branco tem atuação importante em Niterói. Nome forte do PT, ele trabalhou nos governos dos prefeitos Jorge Roberto Silveira, Godofredo Pinto e Rodrigo Neves.