Assembleia do BRT com sindicato dos rodoviários é remarcada para próxima semana

A assembleia que aconteceria nesta segunda-feira (28) com os funcionários do BRT e o sindicato dos Rodoviários foi adiada para a próxima segunda-feira (07). Na reunião serão discutidos os próximos passos da negociação entre os trabalhadores e a prefeitura do Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (25) e no sábado (26), a circulação dos veículos foi paralisada, mas a greve foi suspensa após audiência de conciliação. O funcionamento está normalizado desde domingo (27).

O motivo da transferência da assembleia, segundo o sindicato dos rodoviários é evitar a interrupção na circulação dos ônibus, que já foi afetada durante a greve. A reunião da próxima segunda-feira (07) será dividida em dois turnos uma às 10h e o outro às 14h30, para evitar paralisação do serviço. Os funcionários do BRT protestam por reajuste salarial, benefícios e pela recontratação de funcionários, que foram afastados por licença médica e já estão aptos a trabalhar.