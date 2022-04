Assembleia de Deus vai erguer Catedral

Área para construção de Templo evangélico protestante será concedida na quarta-feira

Está marcada para a próxima quarta-feira (13), às 10h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, a cerimônia para assinatura do protocolo de intenções para a cessão do terreno do Caminho Niemeyer para a construção de uma Catedral Protestante pela Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CDAB). O ato vai de encontro ao projeto original do arquiteto que batiza o percurso, que entendia ser necessária a construção de dois templos de duas Igrejas distintas – uma católica, outra protestante – devido à fé Cristã do povo brasileiro, muito embora o próprio Oscar Niemeyer se declarasse ateu.

A Prefeitura de Niterói, num protocolo de entendimento com a CADB, vai viabilizar a realização deste empreendimento, cujo projeto foi contratado junto ao Instituto Niemeyer. Ainda não há estimativa de custos nem prazo para execução divulgados.

Foto: Esboço revela traços do projeto da Catedral Evangélica Protestante – Divulgação

Inicialmente, o local destinado à construção do templo seria ocupado pela Igreja Batista, na época liderada pelo Pastor Nilson Fanini, que faleceu antes de o projeto sair do papel. A congregação não conseguiu concretizar a obra e, com isso, a Igreja Adventista do 7º dia também manifestou interesse na construção, mas não conseguiu consumar esse objetivo.

O vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania) mediou as tratativas entre a Assembleia de Deus e o poder público municipal. “Fui procurado pelo Pastor Celso Brasil, que é o Presidente Estadual da CADB, afim de elucidar a titularidade do terreno e a formatação possível para que a Assembleia de Deus do Brasil, denominação com mais de 110 anos de história, poder realizar o sonho do grande arquiteto Oscar Niemeyer, de ter no Caminho que leva seu nome uma Catedral Evangélica e, já em construção, a Catedral Católica”, contou.

Vereador falou com A Tribuna

Fabiano comemorou a realização de um sonho adormecido há décadas. “Como cristão e morador apaixonado por Niterói, me empenhei ao máximo para colaborar e, graças a Deus e aos amigos: prefeito Axel GRAEL, Paulo Bagueira, Bárbara Siqueira, e o ex-prefeito Rodrigo Neves dentre tantos outros, inicia-se a materialização do sonho, adormecido há mais de 30 anos! Deus seja louvado!” – ponderou.

O Pastor Celso Brasil, que é o representante da Assembleia de Deus no estado do Rio, exaltou o arquiteto Oscar Niemeyer e a ideia originalmente por ele concebida para a construção de duas catedrais. “Oscar Niemeyer, embora dissesse ser ateu, era uma pessoa de fé, um homem muito inteligente. E toda pessoa inteligente crê e tem fé. Ele dizia que o Brasil era um país Cristão, com dois seguimentos religiosos muito presentes na vida do povo: o catolicismo e o protestantismo”, comentou.

Celso Brasil frisou que o templo será de todos os evangélicos protestantes. “Uma casa de oração para todos os povos, como disse Jesus”. Esse é o nosso conceito de Igreja, frisou o líder religioso.

A Assembleia de Deus foi fundada no Brasil em 18 de junho de 1911, por missionários suecos vindos dos Estados Unidos da América, em Belém, no Pará.