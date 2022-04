Assembleia de Deus recebe área para Catedral no Caminho Niemeyer

O Caminho Niemeyer terá um tempo religioso em seu espaço, depois que a Prefeitura de Niterói assinou hoje (13) um termo de cooperação com a Igreja Assembleia de Deus, para a construção de uma catedral. O acordo foi celebrado entre o prefeito Axel Grael (PDT), e o presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CADB), pastor Samuel Câmara. A obra será assinada pelo escritório Niemeyer, que esteve representada pelo arquiteto Jair Velara, e do neto do autor da obra, Cadu Niemeyer. Autoridades do governo municipal também estiveram presentes.

De acordo com Axel, a existência do templo religioso fará parte da revitalização do Centro da cidade, com o Plano Niterói 450. Para o prefeito, a Catedral da Igreja Assembleia de Deus irá alavancar o número de visitantes na região.

“A cidade vai ganhar mais um belíssimo prédio, com uma belíssima obra do escritório Oscar Niemeyer. Temos a convicção de que esse espaço se soma a um projeto de cidade que a gente idealiza desde 2013, o Niterói Que Queremos. Fizemos a concepção de uma cidade para 2033”, afirmou o prefeito.

Foto: Axel discursa no evento que celebrou o acordo – Berg Silva

O pastor Samuel Câmara disse que não há melhor lugar para receber a catedral, e exaltou a cidade Sorris após a assinatura do termo de cooperação da cessão do terreno, que corresponde a uma área de 7.336,07 metros quadrados.

“Niterói é um território lindíssimo. A cidade tem uma vista belíssima. Uma sociedade precisa conjugar o melhor do território com os recursos para as pessoas serem felizes. É o que estamos vendo aqui hoje”, disse o religioso.

Morador do município, o vice presidente nacional e presidente estadual da CADB, pastor Celso Brasil afirmou que o acordo é um motivo de alegria.

“Niterói é o lugar que eu escolhi para viver com a minha família e com os meus irmãos em Cristo. Estou muito contente, emocionado e minha palavra é de gratidão”, concluiu Celso Brasil.

A construção vai de encontro ao projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer, que batiza o percurso, que entendia ser necessária a construção de dois templos de duas Igrejas distintas – uma católica, outra protestante – devido à fé Cristã do povo brasileiro, muito embora o próprio Oscar Niemeyer se declarasse ateu.

Inicialmente, o local destinado à construção do templo seria ocupado pela Igreja Batista, na época liderada pelo Pastor Nilson Fanini, que faleceu antes de o projeto sair do papel. A congregação não conseguiu concretizar a obra e, com isso, a Igreja Adventista do 7º dia também manifestou interesse na construção, mas não conseguiu consumar esse objetivo.