Assembleia de Deus formaliza pedido de construção de tempo no Caminho Niemeyer

O Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, pode contar com um espaço religioso em alguns anos. Isso porque a Assembleia de Deus entregou nas mãos do prefeito Axel Grael um pedido de construção de um templo por parte da instituição evangélica. A entrega aconteceu durante reunião do chefe do Executivo Niteroiense com lideranças religiosas, ocorrido na sexta-feira (9).

Durante o encontro, Axel garantiu que continuará dando espaço para as inúmeras instituições religiosas permanecerem com suas atividades em funcionamento durante a pandemia.

“É sempre muito bom poder compartilhar momentos de fé e esperança, sobretudo em meio a este período que vivemos, o maior desafio da nossa geração. Estamos passando por uma das maiores provações da nossa época, vivendo um momento de muita responsabilidade, com a missão de proteger as pessoas. Com o avanço da vacinação, poderemos trabalhar pela retomada econômica, com geração de emprego e renda. A população também poderá começar a retomar sua rotina. Vamos manter o diálogo com a comunidade evangélica”, disse Axel Grael.

Ideia de construção de templo evangélico é antiga

Apesar da iniciativa da Assembleia de Deus, a ideia da construção de um templo evangélico no local não é novidade. A primeira ideia do tipo surgiu em 2002, quando a Primeira Igreja Batista de Niterói anunciou a construção da Catedral Batista de Niterói. Mas a ideia foi descartada quando em 2005 uma quantia de R$ 1,6 milhões desapareceu de forma misteriosa do caixa da igreja.

O episódio acabou criando uma confusão interna e o então pastor da igreja na ocasião, Nilson do Amaral Fanini, chegou a responder por um processo disciplinar interno e a outro na esfera judicial. Mesmo sendo absolvido em ambos, ele preferiu entregar o cargo em 2005. Com a saída dele, a ideia da catedral foi imediatamente abortada.