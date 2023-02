Assassino de jovem em Maricá é identificado

O assassino da jovem Maria Eduarda de Oliveira Ramos já foi identificado pela Polícia Civil. A vítima foi encontrada morta na última segunda-feira (30), na Estrada dos Cajueiros, em Maricá. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizam buscas para prender o acusado.

Os agentes da DHNSG já trabalhavam no caso há uma semana, desde que foi comunicado o desaparecimento da adolescente. As diligências realizadas permitiram a coleta de diversos elementos probatórios que apontaram o autor do homicídio. O mandado de prisão foi deferido na última segunda-feira (1º). Os policiais realizam diligências para localizar o foragido.

A Polícia Civil não revelou, no entanto, a identidade do homem e qual seria sua ligação com a vítima.

O crime

Maria Eduarda ficou desaparecida por cerca de uma semana, até a confirmação do crime. Na última quarta-feira, o Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações que solucionassem o paradeiro de Maria Eduarda. Ela era moradora da localidade de Santa Paula, no distrito de Inoã. A adolescente desapareceu no dia 21 de janeiro de 2023, após sair de sua residência, sem informar seu destino.

Por volta das 11h30 de segunda-feira, uma equipe da Guarda Municipal de Maricá foi acionada por populares que encontraram o corpo da jovem na Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu. Os agentes atuaram no local para isolar e preservar a área e, em seguida, acionaram as polícias Civil e Militar, que assumiram a ocorrência.

De acordo com dados preliminares da perícia, o corpo estava em avançado estágio de putrefação na Rua 33, vestindo uma blusa e bermuda pretas. As vestimentas ajudarem que familiares pudessem identificar que o corpo era de Maria Eduarda. Os peritos atestaram que existem lesões a esclarecer em exame posterior, que será feito pelo Instituto Médico Legal.