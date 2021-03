Assassinado e deixado em frente a hospital em Niterói

Um homem foi assassinado e deixado na porta do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O caso aconteceu na madrugada de hoje (25).

Uma equipe do 12º BPM (Niterói), foi acionada para o local após receber denúncia, via 190, de que havia um cadáver em frente à unidade de saúde. Segundo relatos de testemunhas à equipe, a vítima foi deixada, já morta, com marcas de agressão na portaria do hospital por bandidos não identificados, que fugiram do local.

O homem foi identificado, segundo a Polícia Militar seu apelido é “Dum” e possui anotações criminais por homicídio, tráfico de drogas, receptação e roubo. A companheira da vítima esteve no local e disse aos policiais que o crime ocorreu na Rua Prefeito Brandão Júnior, no Fonseca.

A perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada, a especializada registrou o caso. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, também na Zona Norte.