Assaltos constantes fazem da RJ-106 a ‘estrada do medo’

Diversos assaltos ocorridos no trecho de São Gonçalo da Rodovia RJ-106, ao longo do mês de dezembro, a deixaram com a alcunha de “estrada do medo”. O caso mais recente aconteceu na manhã desta terça-feira (28), quando um criminoso armado com uma placa de motocicleta roubou o motorista e passageiros de um coletivo da Viação Nossa Senhora do Amparo.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da PM, uma equipe foi abordada no km 3 da estrada pelo motorista do ônibus, alegando que o coletivo havia sido roubado metros antes, próximo a um posto de combustíveis. Segundo os agentes, foram realizadas buscas no entorno até que o suspeito foi localizado e abordado.

O acusado tem 30 anos de idade e não foi informado pela polícia se ele possui passagens anteriores pela polícia. Durante revista, foi encontrado dinheiro roubado no coletivo, além de uma placa de motocicleta que, de acordo com os PMs, teria sido usada pelo criminoso como simulacro. O homem foi preso em flagrante e a ocorrência registrada na 73ª DP (Neves).

Cabe ressaltar que a RJ-106 é uma das principais ligações da Região Metropolitana com a Região dos Lagos do Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos do Estado, durante as festas de fim de ano. Consequentemente, o tráfego de veículos aumenta. A reportagem de A TRIBUNA questionou o BPRv sobre qual planejamento tem sido posto em prática especialmente no trecho de São Gonçalo. Até o momento, não foi encaminhada resposta.

Em 3 de dezembro, idosa morreu durante tiroteio – Foto: Arquivo/A Tribuna

Rotina de crimes

Uma troca de tiros na madrugada de 3 de dezembro, durante tentativa de assalto a um ônibus que estava trafegando pela Rodovia RJ-106, na altura da passarela do Engenho do Roçado, em São Gonçalo, deixou uma idosa morta, além de um passageiro e um policial militar feridos. De acordo com a polícia, o agente reagiu à abordagem dos criminosos.

O crime aconteceu em um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que fazia a linha 6146D (Itaipuaçu – Castelo). Segundo a Polícia Civil, a vítima fatal foi identificada como Elvira Ferreira Matos, de 61 anos. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas morreu na unidade de saúde.

Quatro dias depois, em 7 de dezembro, Um homem foi preso em flagrante acusado de roubar dois coletivos. Os roubos aconteceram na RJ-106, no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo. Segundo a PM, agentes realizavam uma operação de rotina na RJ-106, na altura do KM 5,5, com a intenção de prevenir e coibir a ocorrência de roubos na região, principalmente roubo a coletivos.

Eles foram informados por um motorista de um ônibus da viação Amparo, que um homem acabará de roubar os passageiros do ônibus, e que um segundo ônibus também havia sido roubado. A polícia encontrou com ele um simulacro de pistola Glock. O caso foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi registrado o flagrante. Diversas vítimas teriam reconhecido o suspeito na delegacia.