Assalto em Piratininga: bandidos roubaram apenas um apartamento, diz polícia

A Polícia Civil confirmou que apenas um apartamento foi roubado por criminosos, na madrugada da última sexta-feira (20), em um condomínio de luxo no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Na ocasião, bandidos armados invadiram o residencial Punta Del Mar e levaram diversos itens de valor.

Segundo informou o delegado Carlos César, da 81ª DP (Itaipu), responsável pela investigação, a distrital já tomou todas as providencias iniciais para dar prosseguimento à apuração do crime. No entanto, como o inquérito corre em sigilo na distrital, não foi possível fornecer maiores detalhes.

“Foram adotadas todas as medidas e as investigações estão em andamento”, afirmou o delegado. A distrital trabalha com a hipótese de o crime ter sido planejado e busca reunir provas que ajudem a identificar quem são os bandidos que renderam dois vigias e um porteio, naquela madrugada. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.

Vigias rendidos e apartamento invadido

O crime aconteceu por volta das 3h30 daquele dia. Policiais militares da operação Segurança Presente foram ao local, na Rua Marechal Raul de Albuquerque. Segundo relatos de testemunhas aos agentes, quatro assaltantes armados renderam três funcionários, sendo dois vigias e um porteiro, e invadiram o residencial.

Os criminosos teriam ido diretamente a um dos apartamentos, do qual, de acordo com o Segurança Presente, levaram três notebooks, um telefone celular, jóias, dinheiro, entre outros itens. Os bandidos fugiram do local. O proprietário do apartamento registrou boletim de ocorrência na 81ª DP.