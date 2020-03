Dois bandidos armados invadiram uma residência no fim da tarde de hoje ( 31), na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Niterói e tentaram fazer duas moradoras como reféns. Elas conseguiram se desvencilhar deles e se esconder no banheiro do imóvel. De lá ligaram para o marido de uma delas, que acionou a polícia. As duas vítimas foram libertadas pela polícia e quatro viaturas estão neste momento no local tentando localizar os suspeitos.