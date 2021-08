Assaltantes são presos com facas e estilete no Centro de Niterói

Policiais do 4° CPA, do 12º BPM-Niterói, prenderam dois homens acusados de roubo na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, na madrugada desse domingo (22). Além do material do roubo ter sido recuperado os militares apreenderam um revólver calibre 38, duas facas, um estilete e cinco munições.

A vítima de 30 anos estava andando na rua quando foi abordada pela dupla e entregou o celular para os criminosos após ameaça. Após abordagem policial um homem de 44 anos e um menor de 17 anos foram detidos e confessaram que teriam roubado uma mulher. O revólver tem numeração raspada.

Ao chegarem na delegacia a vítima também foi ao local registrar a ocorrência e reconheceu a dupla. O roubo foi registrado na 76ª DP (Centro).