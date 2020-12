Assaltantes da Zona Norte do Rio roubam ônibus em Niterói

Um assalto a ônibus terminou com um preso, na manhã desta quinta-feira (17), no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. Segundo a Polícia Civil, os acusados pelo crime são de bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Por volta de 7h, dois homens anunciaram assalto dentro de um ônibus da linha 33 (Centro – Jurujuba), da empresa Expresso Miramar. Naquele momento, o coletivo passava pela Praia de Icaraí, sentido São Francisco.

Enquanto um ameaçava o motorista, outro recolhia os pertences dos passageiros. Ambos estavam armados com lâminas de facas de cozinha. Eles ainda impediram que o condutor parasse nos pontos de ônibus.

Na altura da Rua Joaquim Távora, eles desceram e tentaram fugir correndo. Um deles foi imobilizado por populares, que acionaram policiais da Operação Niterói Presente. O outro conseguiu fugir.

O suspeito foi conduzido à 76ª DP (Niterói), onde ficou preso em flagrante. A distrital apurou que ele é do bairro da Penha, enquanto seu comparsa é de Olaria, ambos da Zona Norte da Capital.

Alguns pertences de passageiros foram recuperados. A investigação do crime será encaminhada a 77ª DP (Icaraí).