Assaltante que utiliza faca é preso em flagrante no Fonseca

Karoline Martins



Acusado de esfaquear uma vítima em assalto no dia 18 de agosto deste ano no Barreto, Ivan Luiz Rocha dos Santos foi preso na tarde da última quarta-feira (2) por policias da 76ª DP (Centro) em flagrante por mais outro um assalto usando uma faca, desta vez no Fonseca, em Niterói.



O assaltante possui diversas passagens segundo a Polícia Civil, entre elas tráfico (2002), roubo (uma em 2004, três registos em 2007, uma em 2014 e outra em 2020), furto a residência (2018), porte de arma branca (faca em 2018 e 2020), furto ( 2019 e 2020 tendo sido flagrado com os objetos furtados e portando uma faca).



Na ocasião em que Ivan chegou a deferir golpes de facas em uma das suas vítimas, os cortes na região das costelas foram leves e a vítima foi socorrida em um hospital particular da área. Ivan foi levado para a 76ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Posteriormente foi levado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)