“Asfalta São Gonçalo” avança para o bairro Vila Lage

A Prefeitura de São Gonçalo avança com o programa “Asfalta São Gonçalo” para a Avenida Paiva, no Vila Lage, que liga a BR-101 à Rua Doutor Alberto Torres. Parte do fluxo da via precisou ser interrompido para que os trabalhos fossem realizados e a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, auxiliou o trânsito.

Desde o início do ano, o Asfalta São Gonçalo vem sendo realizado, por meio de parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que executa as obras.

O objetivo é que o programa de pavimentação seja realizado em 54 vias da cidade.