AS OBRAS QUE A CIDADE PRECISA (XXXV)

O crescimento da cidade se processou sem atenção aos riscos nas encostas, impedimento de edificações sobre canais e rios, a necessidade de se impedir construções às margens dos recursos fluviais e lagunais ou do adequado escoamento das águas pluviais nos pontos elevados como seu trânsito até chegar ao mar.

Em qualquer chuva forte ocorrem alagamentos elevados em pontos de tráfego intenso. Eles são conhecidos, mas faltam medidas acauteladoras, como também é insuficiente o cuidado com os bueiros galerias-quase sempre insuficientes – e as galerias de escoamento.

Em zonas pobres ou ricos existem rios ameaçados pela poluição e pela obstrução das suas margens, quando já a legislação ambiental antiga estabelece a preservação de 10 metros de cada margem dos rios e canais.

O edifício do antigo Cine São Bento como o Estádio Caio Martins foram construídos sobre o canal oriundo do Cubango. O canal da Avenida Ary Parreiras mantém a mesma cota da era da sua concretagem, quando eram raros os edifícios nos bairros adjacentes. Os pontos comumente e seriamente atingidos estão cruzamento da Avenida Ary Parreiras com a Roberto Silveira.

Também são tradicionais os alagamentos no bairro que recebem grande carga pluvial dos Morros do Estado, do Arroz e do Palácio. Também são constantes os engarrafamentos decorrentes de alagamento nos bairros de São Domingos e do Centro, além de outros na zona norte.