AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (XCIX)

As ações urbanísticas têm de abranger um conjunto de soluções para atender a realidade atual e projetar o futuro. A nossa Engenharia é altamente capacitada para atuar em todos os campos mecânicos ou não com especialistas em urbanismo, arquitetura, inovações habitacionais e também na realização de pequenas e importantes tarefas para o bem das pessoas e das cidades. Podem ser grandes soluções, caras ou baratas; emergenciais ou de longa duração segundo os desafios. Etc.

Tão importantes com soluções para circulação de veículos são muitas, muito simples, para a circulação das pessoas, menos priorizadas nas decisões dos gabinetes oficiais, que se orgulham de coloridas obras de fachada.

Há 50 anos este jornal propôs uma ação integrada, baseada nos exemplos dos elevadores de São Paulo ou de Lisboa, e das rampas horizontais e verticais dos aeroportos. Propusemos, antes da Ponte e dos dois alargamentos na rua Marques do Paraná e dois na rua Paulo Alves, colocar Icaraí mais próximo do centro comercial, ligando a então rua Cel. Moreira Cesar à rua Dr. Celestino, num trajeto inferior a um km.

A ideia era a construção de um elevador nos moldes do movimentado Lacerda, de Salvador, para acesso ao topo (50 metros) do Morro, dali seguindo um caminho livre ou uma rampa motora que passaria, por mini viaduto sobre a rua Fagundes Varela para chegar à Praça da República. Seria uma travessia rápida, evitando o transtorno de três km de tráfego intenso. (Continua)