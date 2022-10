As dicas dos especialistas para evitar acidentes domésticos de idosos

Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) mostram alto índice de quedas

Os idosos precisam de cuidados! E no mês em que é celebrado o Dia Nacional do Idoso, comemorado no último dia 1º, data que faz referência ao dia da promulgação do Estatuto do Idoso por meio da Lei nº 10.741 que a tornou vigente. No entanto, se os familiares têm motivos para comemorar a vida dessas pessoas da Terceira Idade, uma das grandes preocupações são as quedas que ocorrem com mais frequência.

Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), mostram que, entre janeiro e abril deste ano, cerca de 70% dos pacientes transferidos para o Instituto – encaminhados de outras unidades de saúde – sofreram algum tipo de queda.

Os números revelam ainda que o acidente é mais comum entre idosos: dos que caíram, mais de 76% têm 60 anos ou mais. Entre os fatores que explicam a maior incidência de quedas nesta faixa etária, está a perda de massa muscular, a chamada sarcopenia.

“O nível de fragilidade do idoso acaba aumentando porque a sarcopenia tem influência direta na perda de força e equilíbrio”, explica o chefe do Centro de Quadril, Lourenço Peixoto.

As chances de queda também estão relacionadas a outros fatores de risco, como problemas de visão e labirintite, típicas do envelhecimento. Grande parte desse tipo de acidente acontece em casa. Pisos escorregadios, tapetes, objetos deixados no chão e até mesmo pets podem resultar em um tombo. Na rua, os idosos enfrentam outros tipos de obstáculos, como buracos, desníveis e ambientes com baixa iluminação.

Apesar de ser um acidente comum, é preciso ficar atento às quedas. Segundo Lourenço, os idosos têm mais potencial para desenvolver fraturas graves do que indivíduos jovens.

“A queda é um trauma de baixa energia, mas que pode provocar consequências graves com necessidade de tratamento cirúrgico e, alguns desfechos, podem até levar à morte”, ele afirma lembrando que as principais fraturas que o idoso pode apresentar ao cair são a do fêmur proximal – normalmente cirúrgica e com prognóstico ruim se não tratada precocemente -, da bacia, do ombro, do úmero proximal e do punho.

Uma dessas vítimas de acidentes domésticos é a aposentada Vera Lúcia de Azevedo Andrade, de 76 anos, moradora do Fonseca, que sofreu uma queda, machucou o joelho e em decoorência do acidente doméstico faz fisioterapia para fortalecer a região lombar há dois meses como afirma o genro Flávio Henrique Cordeiro.

“Minha sogra já caiu, machucou o joelho e graças a Deus não foi grave. Atualmente utiliza uma muleta que serve como apoio para ela se locomover pela casa. Mas ela faz fisioterapia para fortalecer a região lombar há dois meses”, revelou Flávio.

Mas há idosos que levam a vida com uma disposição de dar inveja aos próprios filhos. É o caso de Geri Cornélio de Souza, de 82 anos, moradora de Inhaúma, Zona Norte do Rio e que trabalhou por muito tempo apresentando o programa Cherry e os Astros na Rádio Metropolitana, no mesmo bairro em que reside.

“Minha mãe tem muito orgulho em ter 82 anos, não tomar nenhum remédio e uma saúde de ferro. Para se ter uma ideia, há dois anos, saindo do metrô em Copacabana, ela caiu, quebrou a clavícula e 15 dias depois já estava sem gesso e normalmente como se nada tivesse acontecido. Vive passeando para outras cidades, viajando para outros países, brincando com netas e bisneta e dança tango sempre que pode”, revelou a psicóloga e filha Márcia Regina de Souza, de 53 anos.

Pensando em números tão preocupantes, A TRIBUNA conversou com especialistas para saber os cuidados que devem ser tomados.

Um deles é o médico traumatologista Ricardo Peon, proprietário de uma clínica no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, que alerta sobre os riscos e diz que o uso de uma bengala, indumentária masculina que no século XIX era simbólico de distinção de gênero e classe, resolveria o problema.

Autor da Lei Municipal Nº 970/2019 que instituiu na Semana Municipal da Conscientização Sobre o Uso da Bengala quando foi vereador no município gonçalense, Peon acredita que o preconceito de muitos idosos é o maior desafio para vencer essa batalha.

“O uso de uma simples bengala reduziria em grande escala os acidentes domésticos dos idosos, mas incutir isso aqui na cabeça das pessoas é o nosso grande desafio. Para vencer esse câncer chamado preconceito, o Ministério da Saúde deveria promover uma campanha para que seja divulgada nos meios de comunicação a fim de reduzir números tão expressivos como são essas quedas”, destacou o médico que atende muitos idosos em seu consultório e lembrou que a rainha Elisabeth II, falecida recentemente, usou, quando necessário, em 2004, uma bengala após passar por uma cirurgia no joelho e ano passado quando participou de uma celebração na Abadia de Westminster para o centenário da Royal British Legion, que apoia soldados e veteranos do Exército.

Já Jackson Galeno, médico ortopedista da Artro Ortopedia e Traumatologia, que fica em Icaraí, alerta que “a queda é acontecimento comum e devastador entre idosos. Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, pode sinalizar o início da fragilidade ou indicar doença aguda”, destaca o médico formado há 42 anos.

Segundo o médico, algumas medidas podem ser evitadas como “tapetes soltos, móveis fora do lugar habitual, passagem livre mesas de centro, plantas ou outros objetos que possam representar obstáculos, manter fios elétricos e extensões bem afixadas, evitando que fiquem soltos pelo caminho e além disso, cadeiras e poltronas com apoio de braço “.