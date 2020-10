As Bodas de Rapunzel no Dia das Crianças

O Teatro Municipal de Niterói presta uma homenagem às crianças, apresentando, no dia 12, às 16h, a peça “As Bodas de Rapunzel”. O público poderá acompanhar a apresentação através do facebook do Teatro Municipal (facebook.com/theatromunicipaldeniteroi).

Rapunzel (Rachel Palmeirim) e o Príncipe Encantado (Ricardo Lyra Jr.) estão comemorando suas Bodas Encantadas de 200 anos de Casamento. Para a surpresa do casal surge Sra Gothel (Eliana Lugatti), a mulher que criou Rapunzel desde que nasceu. Ela retorna para buscar sua filha, pois em sua história não existiam mais personagens. Ao ser acusada de muitas maldades, Sra Gothel resolve explicar o motivo de todas as suas ações. As personagens então voltam no tempo e a clássica história é recontada com música ao vivo, intervenções sonoras e solos instrumentais (Renato Badeco). Com direção de Rachel Palmeirim, figurinos e adereços de Eliana Lugatti, “As Bodas de Rapunzel” conta com a produção de Rachel Palmeirim e Cida Palmeirim, também diretora da ARTECORPO Teatro e Cia.

Os Contos de Fadas podem influenciar o desenvolvimento infantil de forma positiva. Eles fazem com que a criança se enxergue por dentro, e assim, passe a solucionar seus conflitos. Em Rapunzel, o conflito mais evidente é o da relação entre mãe e filha. O Conto lida com a evolução dessa relação, da infância à maturidade, relatando a trajetória da menina, dificultada pela mãe super protetora. Durante a infância, o filho é totalmente dependente da mãe, mas a medida que vai crescendo e tomando conhecimento do mundo, vai mudando sua percepção sobre as coisas e, consequentemente, afastando-se tenuemente do apoio materno. Este conflito que muitos vivem ou irão viver, é uma separação natural da vida. Buscamos aproximar o público de uma nova forma de vivenciar esta história, fazendo-o refletir sobre suas questões.