As artérias e becos de Clarice Lispector, revelados no Instituto Moreira Salles

Luiz Antonio Mello

Quem acha que uma das maiores e mais importantes escritoras da literatura brasileira é um enigma, está sendo humilde demais.

Morreu com apenas 57 anos, em 9 de dezembrio de 1977.

Clarice Lispector é uma esfinge que nem as pessoas mais próximas conseguiram decifrar. Escritora extraordinária que não gostava dede ser chamada de profissional – “gostaria de permanecer amadora”, dizia.

Franca, generosa, amiga, apaixonada pelo Rio, foi uma mulher impressionante cuja beleza talhada na Ucrânia revelam um jeitão hipnótico, lunar, cauteloso, muitas vezes diretos e precisos como um raio.

Essa escritora, que também pintava (mas não divulgava), que navegava por inúmeros oceanos profissionais e existenciais ganhou uma bela, profunda e contundente exposição no Instituto Moreira Salles na Gávea, Rio.

A mostra de se chama “Constelação Clarice” e segundo o IMS é uma investigação da poética da autora, com curadoria de Eucanaã Ferraz e Veronica Stigger, a mostra reúne aproximadamente 300 itens, incluindo manuscritos, fotografias, cartas, discos, matérias de imprensa e outros documentos.

Carta a Getúlio Vargas sobre a cidadania brasileira

Nome fundamental da literatura brasileira, Clarice também nutria grande interesse pelas artes visuais. Que conexões seria possível estabelecer entre a produção textual de Clarice e as obras de mulheres que, no mesmo período, marcaram a história da arte brasileira?

Para criar essas interlocuções foi adotado o conceito de constelação. Onze núcleos apresentam obras em diversos suportes, criadas por 26 artistas visuais atuantes entre as décadas de 1940 e 1970. Uma singular história da arte brasileira é assim conjugada no feminino, com obras que só o universo literário de Clarice permite reunir, propondo uma teia de relações capaz de gerar novas e surpreendentes leituras recíprocas.

Artistas participantes:

Amelia Toledo; Anna Bella Geiger; Anna Maria Maiolino; Celeida Tostes; Clarice Lispector; Claudia Andujar; Djanira; Eleonore Koch; Fayga Ostrower; Judith Lauand; Hilda Hilst; Iole de Freitas; Ione Saldanha; Letícia Parente; Lygia Clark; Maria Bonomi; Maria Helena Vieira da Silva; Maria Martins; Maria Polo; Mira Schendel; Regina Silveira; Regina Vater;Vera Chaves Barcellos; Wanda Pimentel Wega Nery; Wilma Martins; Yolanda Mohalyi.

Clarice

Clarice Lispector, nascida Chaya Pinkhasivna Lispector (ucraniano: Хая Пінкасiвна Ліспектор[1]; Chechelnyk, 10 de dezembro de 1920 — Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1977),] foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia.

Autora de romances, contos, e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto às suas identidades nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana.

Nasceu em uma família judaica russa que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus, à época, a qual resultou em diversos extermínios em massa.

Especula-se que a mãe de Clarice teria sido violada por soldados russos durante a Primeira Guerra Mundial. A futura escritora chegou ao Brasil, ainda pequena, em 1922, com seus pais e duas irmãs.

Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia – “Naquela terra eu literalmente nunca pisei: fui carregada de colo” – e que sua verdadeira pátria era o Brasil. Inicialmente, a família passou um breve período em Maceió, até se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde, aos oito anos, perdeu a mãe. Aos quatorze anos de idade transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, local em que a família se estabilizou e onde o seu pai viria a falecer, em 1940.

Estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como Universidade do Brasil, apesar de, na época, ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou precocemente como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, filósofa, contista e ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da Literatura brasileira e do Modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. É incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX.

Suas principais obras marcam cada período de sua carreira. Perto do Coração Selvagem foi seu livro de estreia, publicado quando Clarice tinha 24 anos de idade; Laços de Família, A Paixão segundo G.H., A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida são seus últimos livros publicados. Faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um câncer de ovário. Deixou dois filhos e uma vasta obra literária composta de romances, novelas, contos, crônicas, literatura infantil e entrevistas.