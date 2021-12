Árvore de natal sustentável é inaugurada em São Lourenço

A tradicional árvore de natal sustentável da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) foi inaugurada na tarde desta quinta-feira (02) na sede da empresa no bairro São Lourenço. Com quatro metros de altura, dois de diâmetro e pesando 226 quilos, ela foi confeccionada com tampinhas de garrafas de suco natural, água sanitária e PET pelos próprios funcionários.

A Equipe de Reciclagem da Clin foi responsável por juntar, separar e higienizar todo o material. Já o setor de Educação Ambiental, que durante o ano inteiro orientam moradores de comunidades sobre o descarte correto de resíduos, utilizou papelão, caixa de pizza, copinhos e CDs para produzir as guirlandas que enfeitaram os setores da empresa.

Resíduos que poderiam ser facilmente jogados se transformaram em matéria-prima para verdadeiras obras de arte nas mãos das equipes de colaboradores e artesãos da Clin. Maria do Socorro Rodrigues Quintanes tem 50 anos, há 14 trabalha na campanha e foi uma das funcionárias que ajudaram a confeccionar a árvore.

“É muito gratificante fazer esse trabalho, pois é importante que todos entendam que, no mundo de hoje, a reciclagem é fundamental. Para confeccionar a árvore, conseguimos aproveitar muita coisa que, normalmente, seria jogada fora”, disse a funcionária.

Todo o material utilizado para a confecção da árvore e das guirlandas foi recebido pelo serviço de coleta seletiva da empresa. Os moradores de Niterói que tiverem interesse em descartar corretamente os resíduos recicláveis podem se cadastrar pelo site para o serviço de recolhimento porta a porta. Basta acessar o link da ouvidoria em www.clin.rj.gov.br.

“A árvore de natal da Clin já faz parte da nossa história, e muito nos representa, pois, além de ser um símbolo da festa natalina é também uma forma de valorizarmos o trabalho de nossa equipe e chamar a atenção da sociedade para o descarte consciente de resíduos”, ressalta o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia.

“Esse trabalho de reutilizar e poder fazer uma árvore de natal de tampinhas plásticas dá uma nova perspectiva para quem está desempregado, para quem está em depressão ou precisa de uma renda extra e também para pessoas que não têm dinheiro para enfeitar a sua casa. Então fica a dica da empresa para todos aqueles que querem economizar nesse natal”, diz Kelly Menezes Coutinho, uma das responsáveis pelo artesanato no setor da Reciclagem da Clin.