Árvore de Natal de Niterói começa a receber testes de iluminação

Já começaram os testes da tradicional árvore de Natal, símbolo das festas de final de ano da cidade de Niterói, que está sendo instalada na Praça do Rádio Amador, em Charitas. A árvore mede 50 metros de altura e está ganhando iluminação em azul. A previsão para inauguração, junto com outros pontos que também estão sendo decorados na cidade, é no próximo dia 22, aniversário de Niterói.

A Prefeitura informou que no total são um milhão de microlâmpadas em vias como a Marquês do Paraná e a Alameda São Boaventura, além dos espaços públicos: Campo de São Bento e Horto de Itaipu. A Praça Enéas de Castro e o Horto do Fonseca também receberão decoração e contarão com árvores de natal.

Só na árvore principal da Praça Rádio Amador são 5 mil unidades de cordões de LED na cor azul com fio transparente, distribuídos na árvore em forma de cortina, com uma figura tridimensional em sua ponteira em formato de rosa dos ventos, apontando para todos os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste), medindo cerca de 3,90 metros de altura por 3,50 metros de largura.

A Prefeitura escolheu o nome de Natal Esperança Niterói e o objetivo é realizar um natal respeitoso e levar esperança para os niteroienses, além de prestar uma homenagem às vítimas da Covid-19.