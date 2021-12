Árvore de Natal de Maricá será inaugurada nessa sexta

Após dois adiamentos por causa da forte chuva, está marcada para às 19h30min dessa sexta-feira (17) a inauguração da árvore de Natal da Lagoa de Araçatiba, em Maricá. A primeira data seria dia 13 mas por causa do temporal foi adiado para dia 15, que novamente teve o mau tempo e passou por novo cancelamento. A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, informou que a Casa Mágica do Noel já está aberta a visitação

A árvore de Natal está em uma plataforma de 284 metros quadrados, tem 37 metros de altura e é considerada a maior flutuante no Estado do Rio. A Praça Orlando de Barros Pimentel abriga o túnel de luzes e um palco, onde será exibido o espetáculo teatral “O Acender das Luzes” diariamente, a partir das 19h.

A Casa do Papai Noel tem oito ambientes, sala do trono e fábrica de brinquedos. As crianças poderão tirar foto com papai noel e vão ganhar uma fotografia grátis.