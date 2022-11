Árvore de Natal da Praia de São Francisco atrai a atenção de moradores e curiosos

Iniciativa que fomenta o comércio, atrai turistas e embeleza ainda mais a cidade: Essa é uma visão que predomina a respeito de uma das maiores iniciativas de Niterói para o fim do ano: a árvore de natal localizada na Praia de São Francisco, na Praça Rádio Amador, na zona sul da cidade, que será inaugurada na próxima quinta, dia 1 de Dezembro, com um gigantesco show de fogos de artifício. O tema deste ano é “Natal do Amanhã: o sonho do amanhã se faz realidade”. A Prefeitura de Niterói afirma também que vai promover um show do cantor Alceu Valença e a apresentação de corais no local onde a árvore será instalada, no dia 17 de dezembro.



Além de São Francisco, terão, segundo o município, decoração de Natal no Horto do Barreto, Campo do São Bento, no Horto do Fonseca, Horto de Itaipu e Parque Esportivo Social do Caramujo (PESC)



Luiz Carlos e Verônica são moradores de Santa Rosa e estavam admirando a beleza da obra enquanto faziam exercícios físicos.



“A árvore de Natal daqui é uma ótima iniciativa. Atrai turistas, melhora o comércio da região, ainda mais num lugar seguro como esse. Não deve em absolutamente nada a Árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas”, referindo se a tradicional árvore do Rio, que esse ano novamente não terá.







Já para o casal Joyce e Alexandre, que moram há pouco tempo na cidade e que nunca viram a árvore, será uma ótima opção de lazer e uma oportunidade de passear com a filha Julia, que brincou admirada com a grandeza da obra.



“Vai ter elevador?” Pergunta a menina. A mãe se disse impressionada com a beleza da árvore:

“Chama atenção, as crianças gostam e é positivo para a cidade. Cheguei há pouco tempo e nunca tinha visto a árvore daqui. Estou impressionada pelo tamanho e pela beleza”



Já o frentista Júlio Cesar, conhecido como Baiano, que trabalha no Posto de Gasolina em frente a Praia ressaltou como a praia fica lotada e bela.



“A obra é importante para a cidade, pela beleza, pelos turistas que vem e curtem.Fica lotado de gente, a loja de conveniência vende muito”.

Segundo a Prefeitura de Niterói, a árvore terá 50 metros de altura, são usados alumínio e ferro para a sua construção. A obra é totalmente custeada pela Prefeitura.



Para quem trabalha na obra, foi uma oportunidade de ouro. O funcionário Israel está desde o começo da obra e ressaltou a oportunidade profissional e disse que vai levar a família para ver a árvore.

“Abriram várias portas de trabalho, é uma obra muito importante para a cidade e com certeza vou trazer minha família para ver de perto”

Fotos: Leonardo Oliveira









Diante da beleza natural que a Praia de São Francisco proporciona e da grandeza que a árvore se propõe, é impossível não perceber a beleza e a imponência dela.