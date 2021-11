Árvore de Natal começa a ser montada em Charitas e terá 56 metros de estrutura

A tradicional árvore de Natal, símbolo das festas de final de ano da cidade de Niterói, já começou a ganhar forma na Praça do Rádio Amador, em Charitas. Ao longo da semana ferragens e um contêiner foram instalados no local, mas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira uma equipe de nove pessoas começou a montagem. A árvore terá 56 metros de altura, a estrela tem 3 metros por 1,5 metro e ao todo são 5 mil metros lineares de estrutura de alumínio P30, o que dá 5 quilômetros de material.



Toda a estrutura será montada até semana que vem e para encaixar as grandes barras de alumínio o grupo usa um caminhão tipo muque. Nesse sábado (6) um segundo caminhão, que suporta mais peso, será utilizado para levantar a estrutura e encaixar as partes que estão sendo montadas. Já a parte de enfeites e iluminação será feita por uma empresa do Rio Grande do Sul a partir da próxima semana.

A princípio o projeto prevê iluminação azul da árvore com estrela com luz branca ou amarela. Além disso serão fixadas estrelas luminosas ao longo dos 56 metros da árvore. Na parte de baixo um piso acessível será montado e as pessoas poderão entrar na base da árvore em um esquema: entrar por uma porta e sai por outra, para manter o fluxo das pessoas. Também tem o planejamento de cada pessoa ou grupo poder ficar no máximo 2 minutos dentro desse espaço.

A árvore terá seis andares de sustentação que começam com 23 metros de diâmetro e a última, no alto, tem 8 metros. “Cada andar desse é encaixado por uma ‘estrela’ que faz a junção de seis pilares de alumínio P30. Isso dá a sustentação dessas vigas que vão sendo espaçadas e colocadas desde a base”, contou Thiago Soares, encarregado da construção da árvore.

CAMPO DE SÃO BENTO

Na semana passada A TRIBUNA noticiou com exclusividade o início da decoração natalina na cidade. No Campo de São Bento, em Icaraí, muitas árvores já estão com os tradicionais “pisca-pisca” e ao longo dos próximos dias a Avenida Roberto Silveira também vai receber os enfeites.

Nesse ano não será instalado o corredor de luzes, nem os objetos iluminados como a caixa de presente e a bola de Natal. Somente serão instaladas luzes nas árvores. Outros pontos da cidade também serão preparados para as festas de final de ano, como os hortos do Barreto e Fonseca; além das principais avenidas da cidade como as avenidas Jansen de Melo, Marquês do Paraná e Quintino Bocaiúva.