Árvore cai em caminhão e interrompe rua no Centro de Niterói

A forte chuva que caiu ontem (20) no Estado do Rio de Janeiro, fez estragos no Centro de Niterói. Uma árvore caiu em cima de um caminhão nesta manhã de segunda-feira (21), na rua Marquês de Caxias, na altura do número 230, perto do Fluminense Atlético Clube.

Foto: Victor Andrade

Equipes da Prefeitura de Niterói e agentes da Nittrans chegaram somente na parte da tarde no local, para tentar retirar o veículo e liberar a via. A operação está sendo feita com cuidado, pois técnicos relataram que levaram choques da fiação, que fica encostada na árvore. No entanto, não houve queda de energia na região. Além disso, o motorista não se feriu.

Por volta das 16 horas, a via foi liberada pela Nittrans.