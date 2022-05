Artistas se divertem com o filtro de choro do Instagram

Artistas brasileiros entraram na brincadeira do filtro do rosto choro do Instagram. O aplicativo é conhecido por suas inúmeras funções, uma delas é permitir gravar vídeos ou tirar fotos com efeitos, mas o que está fazendo sucesso entre os internautas é o de choro.

‘A se essa moda pega’ e pegou! A cantora Anitta tirou boas risadas dos seus fãs ao postar um vídeo usando o filtro. Nas imagens, a cantora estava se arrumando no seu camarim e aparecia chorando, o que nada mais era do que o efeito do Instagram. Teve cenas dela também tirando fotos com os fãs e ensaiando um dos seus sucessos, a música ‘Envolver’.

When you have a hard break up but gotta keep your life going pic.twitter.com/2oBFYFWKt4 — Anitta (@Anitta) May 14, 2022

A apresentadora Maísa comentou na postagem de Anitta: “KKKKKKKK a parte do envolver eu morri”. Mion também se divertiu com o vídeo da cantora e comentou: “O envolver, eu gritei de rir!!”.

Sucesso! Mas, não foi só a Anitta que aderiu à moda não. Simone e Simaria, Sabrina Sato, Gkay, Lucas Rangel, Álvaro e entre outros influenciadores também estão aproveitando a brincadeira do momento para gerar conteúdo aos seus seguidores.