Artistas lamentam a morte da cantora Marília Mendonça

Nas redes sociais, amigos pessoais e do mundo sertanejo manifestaram carinho e tristeza pela morte da cantora.

A dupla Jorge e Mateus postou “Todo mundo vai sofrer… Descanse em paz”.

O rapper Xamã, que gravou um feat com a cantora no seu álbum Zodíaco, escreveu “Não faz isso, por favor. Te encontro no próximo planeta, meu amor”.

A cantora Gal Costa postou fotos com Marília de quando gravaram a música “Cuidando de Longe”. Gal escreveu “Estou aqui arrasada com a morte de @mariliamendoncacantora, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste“.

O talento e o carisma de Marília lhe renderam homenagens de Caetano Veloso. O cantor citou a rainha da sofrência, na música ‘Sem Samba Não Dá’, do álbum Meu Coco, chamando-a de ‘Maravília (sic) Mendonça’.

Yasmin Santos, é uma jovem voz feminina do sertanejo, que, no início da sua carreira, em 2019, quando lançou a música “Saudade Nível Hard”, teve a voz muito comparada com a da Marília Mendonça.

“Para mim é uma honra! A própria Marília já disse que nós somos gêmeas de voz… imagina isso, que privilégio ouvir isso dela” disse Yasmin Santos, na época. As duas se conheceram e chegaram a gravar juntas.

Na tarde de sexta-feira (5) após o anúncio da morte de Marília, Yasmin publicou alguns vídeos onde estava muito emocionada. “Eu te amo pra sempre!!! Você foi e continuará sendo a minha maior inspiração, Marília! Eu tô sem chão, não sei o que escrever, só consigo chorar! Que Deus te receba de braços abertos! Obrigada por tudo! Você foi instrumento de Deus nessa terra e eu sou a maior prova disso!”.

O cantor Gusttavo Lima anunciou o cancelamento de dois shows, após receber a notícia da morte da cantora. “A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, informa que em razão do falecimento da cantora Marília Mendonça, os shows a serem realizados nesta sexta-feira (5) e sábado (6) estão desmarcados. As novas datas para essas apresentações serão divulgadas em breve”.

Anitta lembrou que no dia anterior ao acidente disse para Marília que a amava e contou que recebeu muitos elogios da sertaneja.

“Ontem eu falei pra você que eu te amo. ONTEM. Depois de, mais uma vez, você me exaltar e me colocar lá em cima sem medo porque você sabe o quão foda você é. Meu Deus. Eu não tô conseguindo acreditar que isso aconteceu. Por que esse acidente, meu Deus???? Eu tô sem reação. Uma das mulheres mais gente boa, generosa, engraçada. Aquela amiga que topa TUDO. Não tem inveja de ninguém. Eu te admiro tanto, meu Deus. Um exemplo de tudo de bom. Meu Deus por que? Simplesmente não consigo. Este ano está realmente muito difícil para o nosso país. Que perda, senhor, que perda. Eu to devastada. Para a família, estou aqui para QUALQUER COISA que precisarem. Para o seu filhinho Léo, meu Deus”.

O jogador Neymar postou um vídeo de quando Marília cantou em um show no seu aniverário, em Paris. “Uma das melhores surpresas que eu tive na vida. Ter você cantando parabéns pra mim, que honra a minha. Você marcou teu nome no brasil e no mundo! Serei seu eterno fã. Descanse em paz!”.