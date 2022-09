Artistas fazem homenagem ao Rock in Rio no Palco Sunset

Na edição de 2022 do Rock in Rio há várias referências à edição inaugural, em 1985. Uma das homenagens acontece na noite desta sexta-feira (9), no Palco Sunset. Vários artistas se juntaram para celebrar o maior festival de música do mundo.

Se em 1985 o Rock in Rio nascia para dar voz a uma população após um longo período de ditadura e repressões, em 2022 o festival trará mais uma vez o sentimento de esperança, de reencontro e de paz para a mágica atmosfera da Cidade do Rock. Foi com este pensamento que Roberto Medina, criador e presidente do Rock in Rio, desenvolveu mais um conteúdo especial para a edição deste ano e encomendou ao diretor artístico do Palco Sunset, Zé Ricardo, um show inédito em homenagem à edição de 1985, que traz à tona toda a simbologia e relevância do reencontro e do encontro, após estes dois anos de pandemia.

Chamado de “1985: A HOMENAGEM”, o espetáculo promove um verdadeiro encontro de gerações, com artistas que viveram a primeira edição do evento junto com nomes que são os hits da atualidade e lideram as paradas musicais brasileiras. Ivan Lins, Elba Ramalho, Blitz, Alceu Valença, Pepeu Gomes, Luisa Sonza, Liniker, Agnes Nunes, Xamã e Andreas Kisser serão as estrelas do espetáculo, que acontecerá no dia 9 de setembro.

Após a apresentação antológica de 1985, o Queen tornou “Love of My Life” uma espécie de “segundo hino” do festival. Na homenagem, a música foi cantada pela brasileira Luisa Sonza, acompanhada por Andreas Kisser, no violão. A performance levou o público do Sunset ao delírio.

Está é a segunda execução da música em dois dias seguidos de festival. Na quinta-feira, o Måneskin também levou o clássico do Queen à Cidade do Rock durante sua apresentação no Palco Mundo.

Histórias de Rock in Rio

Além dos artistas, o público também possui história com o festival. É o caso do representante comercial e músico Anderson Souza. Ele veio, no último final semana, para ver o show do Iron Maiden. Retornou ao Paraná, onde mora, e, nesta sexta-feira, está mais uma vez na cidade maravilhosa para acompanhar o festival, pela décima vez.

“É o segundo dia que venho. Uma jornada que está durando a semana inteira. É meu décimo Rock in Rio. Venho desde 2011, duas a três vezes por edição. Estou achando este ano mais lotado, uma energia ótima”, disse.