Artistas da cidade se apresentam no ‘Maricá Musical’

Para marcar a retomada das atividades da Lona Acústica e Cultural Beth Carvalho, em Itaipuaçu, Maricá promove o Maricá Musical com apresentação de artistas locais. O evento começa na próxima sexta-feira (5) e está sendo organizado pelo Programa Maricá das Artes. Ao todo serão 24 bandas e mais de 200 artistas se apresentando em seis dias de muito blues, MPB, Jazz e rock. O festival gratuito acontecerá das 5 a 7 de novembro e 12 a 14 de novembro na Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um) com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36) – Itaipuaçu.

Além de shows dos artistas da cidade, também haverá uma homenagem aos 40 anos do Rock Brasil, com a participação de Arnaldo Brandão, autor de “O Tempo Não Para”, em parceria com o Cazuza e “Totalmente Demais”, com Tavinho Paes, e gravado por Caetano Veloso.

“O Maricá Musical é mais um projeto para incentivar e dar espaço aos artistas da cidade. Além disso, tem como objetivo levar a cultura de ponto a ponto de Maricá, que é um trabalho que já estamos realizando e que agora poderá ser intensificado com a volta das apresentações musicais”, explica Sady Bianchin, secretário de cultura.

O evento está seguindo todos os protocolos de saúde, será obrigatório a apresentação do passaporte da vacina e terá aferição de temperatura na entrada do local. O uso de máscara é obrigatório e não será permitido a entrada com garrafas, latas e objetos cortantes. Local sujeito a lotação seguindo o Decreto Municipal.

Confira a programação completa:

05/11 – Sexta-feira – Noite de homenagem ao Rock Brasil

19h – Vivi Serrano

20h – Lalinha

21h – Paul Rock

22h – Arnaldo Brandão – Hanoi-Hanoi

06/11 – Sábado – Noite MPB

19h – Thiago Dantas

20h – Laranjeiras

21h – Jô Borges

22h – Mona Vilardo

07/11 – Domingo – Noite Rock

19h – Bruna Mendes

20h – Sem Coleira

21h – Fábio Madureira

12/11 – Sexta-feira – Noite Blues

19h – Rose Lima

20h – Alma Black

21h – Cogumelo Band

22h – Vizinhos de Marte

13/11 – Sábado – Noite Rock

19h – Thunderock

20h – Banda Mamute

21h – Ações Tática

22h – Roller Coasters

14/11 – Domingo – Noite Jazz

18h – Orquestra Sinfônica Raul L. de Barro

19h – Aqui Jazz

20h – Cacá Colon Trio

21h – Guta Menezes Trio

22h – Wilson Meireles Trio