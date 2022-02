Artista plástica reflete sobre tempo e cria obras expostas à chuva, ao sol e ao vento

Já pensou se as obras de arte dos museus ficassem expostas às variações do clima? Pois foi assim que a artista plástica Mary Dutra criou 19 quadros durante a pandemia. E o resultado pode ser conferido na 2ª edição da sua exposição individual “Se foi, tempo”, em cartaz no Espaço Cultural Correios Niterói, de 12 de março a 23 de abril de 2022, com entrada gratuita e curadoria da Tartaglia Arte de Roma.

Desde o início da pandemia, a artista começou a refletir sobre o tempo e passou a registrar seus pensamentos em textos na máquina de escrever. Essa autorreflexão deu origem ao conceito da exposição “Se foi, tempo”, composta por obras que ficaram literalmente expostas à chuva, ao sol e ao vento por um período de 6 meses.

A artista explica que como cada dia nos traz um novo tempo, as obras vivenciaram diariamente o sentido disto. “A exposição fala sobre o tempo e traz reflexões do período da pandemia. Cada tela foi pintada no momento exato de seu tempo. A obra ‘Ao tempo de vento’, por exemplo, foi pintada num dia de muita ventania e sofreu algumas quedas durante o processo de pintura”, lembra a artista plástica Mary Dutra.

Além do momento da criação da pintura, sempre que o mesmo tempo acontecia novamente, as obras saíam para captá-lo. A obra da noite, dormiu mais de 20 vezes à luz do luar, enquanto a obra da chuva pegou repetidas tempestades.

Ao todo, são 36 obras distribuídas pelas quatro principais salas expositivas do Espaço Cultural Correios Niterói, consideradas o espaço mais nobre do prédio, ocupando uma área total de 321m2. Além das pinturas, a exposição traz instalações, videoarte, objetos, textos, sons, painéis e caligrafia, criando uma atmosfera imersiva, sensorial e reflexiva sobre como lidamos com nosso tempo.

A mostra conta ainda com uma inovação digital: através de QR Codes, as pessoas podem acessar o processo criativo dos quadros, tendo uma outra experiência dentro da exposição por meio de vídeos. “A mostra traz, de forma visual e digital, pensamentos e angústias da pandemia, com obras que promovem interação e reflexão”, diz a artista.

A exposição é dividida em seções como ‘Ficou ao tempo’, ‘Passou o tempo’, e ‘O sentido do tempo é a desordem. Quanto falta para quvebrar?’. Em cada seção, os textos escritos em máquina de escrever promovem uma autorreflexão sobre como usamos ou desperdiçamos nossos tempos. “A minha intenção é que, ao ler os meus textos, a pessoa pense no seu próprio tempo”, completa Mary.





A artista destaca ainda uma novidade desta edição: todo o transporte das obras foi desenvolvido para a não utilização de plástico bolha, sem geração de lixo e de forma a reutilizar todo material que serve para embalar as obras. “O objetivo é que elas sejam replicáveis e sirvam de modelo para outras exposições, contribuindo com a preservação do meio ambiente e trazendo consciência para o segmento”, explica Mary.

O Espaço Cultural Correios Niterói fica na Av. Visconde do Rio Branco, 481 no Centro de Niterói. A mostrab pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h e sábado, das 13h às 17h (exceto feriados).