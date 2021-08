Artista niteroiense vai trazer ilustrações de pontos turísticos de Niterói

Para celebrar o aniversário de 35 anos, o Plaza Shopping Niterói vai presentear os clientes com conjunto de pratos e bowls colecionáveis, assinado pela artista niteroiense, Luiza Voss. Ao todo serão quatro peças de cada, com ilustrações dos pontos turísticos de Niterói: MAC, Costão de Itacoatiara, Parque da Cidade e Plaza Shopping Niterói.

Para participar, o cliente precisa ter notas fiscais cadastradas no app do shopping e resgatar os cupons de acordo com a sua categoria. Para subir novas notas e mudar de categoria, o cliente deve inserir as notas fiscais das compras físicas, feitas no shopping, através do QR Code. Já as compras feitas via app, as notas são inseridas automaticamente no Programa. O cliente pode cadastrar notas até 23/09 e resgatar os benefícios no app até 26/09.





A Categoria 2 vai ganhar um bowl e a Categoria 3 um prato. A cada 10 dias as ilustrações se renovam, dando oportunidade para o cliente subir de categoria. Para resgatar, basta reservar o brinde no aplicativo do shopping e ir ao estande da promoção, localizado no segundo piso. Para concorrer, o cliente precisa ter notas fiscais cadastradas até o dia 23/09 no programa de relacionamento do aplicativo do Plaza. Para resgatar os brindes, até 26/09, de acordo com a sua categoria no programa de relacionamento.