Artista niteroiense, TH4I lança primeira música da carreira

“Teu sabor” é a música de divulgação para o EP “Algo maior”, com previsão de estreia para novembro

Nascido, criado e morador de Niterói, o produtor, cantor e compositor TH4I divulga a música “Teu sabor”, faixa integrante do primeiro EP do artista, “Algo maior” com previsão de lançamento para novembro pela gravadora Universal Music. A canção é fruto da parceria entre o artista com Renato Messas e Arthur Marques.

Conhecido por produzir hits do mundo pop, o artista resolver fazer um trabalho voltado mais para o canto e interpretação, sendo este o primeiro EP em que o niteroiense solta a voz.

“É uma experiência que eu estou curtindo cada vez mais. Já cantava antes, mas agora faço isso de uma forma mais intensa, mostrando mais minhas verdades. Esse EP vai trazer todos meus lados musicais, com letras que retratam minhas vivências. Depois de lançar ele completo, as pessoas vão conhecer mais o TH4I”, acredita.

Produtor responsável por sucessos de Luísa Sonza, Pocah & Lia Clarck, MC Carol e do Heavy Baile, o músico natural de Niterói anunciou no mês passado uma nova etapa da carreira. Ele pretende se consolidar também como cantor após o lançamento do primeiro EP. E além da música, o trabalho conta com um clipe dirigido por Gabriel Teixeira.

“A música ficou com uma pegada dos anos 80 com células do funk e um refrão bem popular. Eu curto muito a mistura dos ritmos, a vibe que a música tem e a letra que te faz viajar pensando naquela pessoa”, afirma TH4I.