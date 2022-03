Artista niteroiense lança música e vídeoclipe em Salvador

Recarregar as suas energias em Salvador durante o período pandêmico foi um dos grandes desejos do cantor e compositor, de Niterói, Lucas Félix, que se inspirou neste sentimento para compor o single “Sou daqui”, em parceria com Iolme Lugon. A faixa, que homenageia a capital baiana, chega hoje às plataformas de música através da Ditto Music e abre os lançamentos de Lucas este ano.

Nesta canção, o niteroiense Lucas Felix, exalta a experiência da renovação energética em sua querida Salvador. “O que me levou a compor Sou daqui foi uma conversa que tive com o meu amigo e parceiro Iolme Lugon. Via zoom, ficamos falando sobre essa vontade de estar em Salvador, essa cidade maravilhosa que sempre nos proporciona momentos energeticamente mágicos e planejando esse retorno”, contou.

Com produção musical assinada por Fábio Lessa, a faixa Sou daqui apresenta uma estética sonora pop, com referências no ijexá e no axé music e traz a voz e o violão como protagonistas, além de um arranjo de trompete somado aos beats de Pep Sterling, resultando em um som dançante e solar.

A música, que foi a escolhida para abrir os lançamentos de Lucas em 2022, também chega acompanhada de um videoclipe. O filme dirigido por Maria Mango traz Lucas solto e feliz nas ruas do Centro Histórico e na Baía de Todos os Santos, materializando suas vontades.