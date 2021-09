Artista Jo Grassini vence seleção para fazer esculturas em homenagem a Paulo Gustavo

A artista plástica e escultura Jo Grassini recebeu, nesta segunda-feira (27), a notícia de que seu projeto para criação das esculturas em homenagem ao ator Paulo Gustavo que ficarão expostas no Campo de São Bento, foi selecionado pela Fundação de Arte de Niterói (FAN). O processo de seleção levou algumas semanas e foi finalizado ontem, com a escolha do trabalho apresentado pela artista.

A artista comenta que já começou a trabalhar nas escultas. “Comecei a fazer ontem a estátua e tenho que entregar até o dia 20 de novembro, pois a e inauguração está prevista para o dia 22, dia do aniversário da cidade”, explica a artista.



Segundo Jo Grassini, a parte bruta das esculturas já começaram a ser moldadas, que é a montagem da peça com aplicação da argila. A artista explica que essa primeira etapa do trabalho se faz em argila. Posteriormente é feito um molde em gesso e silicone, para finalmente receber o bronze, que passa por um processo de acabamento por meio de técnicas de “lixamento” da peça.



Artista revela que já trabalha na modelagem em argila das obras

A artista explica que a escultura representando Dona Hermínia terá uma peruca, enquanto a de Paulo Gustavo terá um chapéu. “Me deram a liberdade de modificar algumas coisas. Vou mudar o vestido de Dona Hermínia e substituir o chinelo do Paulo Gustavo por um tênis”, esclarece. Jo Grassini lembra que as esculturas serão em tamanho natural. O ator Paulo Gustavo media 1,80m, mas suas esculturas terão 1,85m por causa dos acessórios (chapéu e peruca). Cerca de 500 quilos de argila deverão ser utilizados para cada escultura, totalizando uma tonelada do material.



A artista relata que está se inspirando na internet para estudar os traços e os detalhes do ator. “Estou me sentindo muito feliz e abençoada de ter sido escolhida. Estou feliz pela energia que está envolvida nesse projeto. O processo de modelar está sendo feliz e estou até assistindo os filmes dele enquanto modelo as peças. Já estou muito animada para o dia da inauguração, sem dúvida será muito emocionante”, destaca.



Esculturas devem ser inauguradas no dia do aniversário de Niterói

Jo Grassini esclarece que quando as esculturas estiverem próximas de serem concluídas, ela própria entrará em contato com a família do ator para uma avaliação final. A artista informa que está produzindo as obras em seu atelier, que fica em São Gonçalo. No entanto ela lembra que não descarta a possibilidade de trabalhar em outro atelier que possui há 25 anos, em Icaraí, na Rua Miguel de Frias, onde também dá aulas.



Em seu currículo, a artista possui obras em diversos locais de Niterói: Pimentel (Praça da Reitoria da UFF), Bezerra de Menezes e Acúrcio Torres, Levy Carneiro (OAB Niterói), Tycho Ottilio de Siqueira Machado

(Faculdade de Medicina da UFF) entres outros…