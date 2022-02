Artilheiro do Carioca, Nenê não joga contra o Audax

Zé Ricardo não terá o artilheiro do Campeonato Carioca na próxima rodada contra o Audax, neste domingo às 18:30 (horário de Brasília), no Raulino de Oliveira. Além de Nenê, o meio-campo Bruno Nazário e o volante Juninho também estão fora, os três por suspensão, por causa do terceiro cartão amarelo. Vitinho e Yuri de Lara, reforços para 2022, ainda não vão poder estrear, porque estão sendo preparados para o jogo da Copa do Brasil, dia 2 de março, contra a Ferroviária.

No entanto, apesar dos cinco desfalques confirmados, o técnico do Vasco terá o volante Zé Gabriel disponível pela primeira vez, e podendo fazer a sua estreia com a camisa cruzmaltina. O jogador chegou da troca com o Internacional por Bruno Gomes. E com a suspensão de Juninho, tem chances de iniciar entre os titulares. Assim, Matheus Barbosa, outro reforço de 2022, pode jogar mais adiantado.

Para os lugares de Nenê e Bruno Nazário, Zé Ricardo tem as opções de MT, Laranjeira e Isaque, que chegou do Grêmio para esta temporada. Além disso, o comandante vascaíno pode mudar o esquema para três zagueiros, e promover a entrada de Ulisses no time titular. Outra possibilidade é a entrada de mais um atacante, como Getúlio, que pode jogar ao lado de Raniel.

Atualmente, o Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Carioca, com 16 pontos, atrás do Flamengo no saldo de gols. Com cinco vitórias no estadual, o time da Colina perdeu apenas para o Botafogo, no clássico do último domingo, e empatou contra o Boavista.