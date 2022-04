Arthur Aguiar utilizou todos os cards disponíveis; veja resumo

Arthur deixou todos os brothers na xepa

Hoje, pela manhã desta quinta-feira (7), o brother Arthur Aguiar utilizou o último card disponível, o do flashback da eliminação. Durante os dias confinados no quarto, ele ouviu conversas, liberou cooler, cortou a água, entre outras façanhas. Às 13 h da tarde, o brother volta para casa vestido de coelho.

Arthur Aguiar liberou cooler para primeira noite Foto Globo

Assim que ocorreu a falsa eliminação de Arthur Aguiar, os participantes da casa ficaram criando teorias a respeito da saída dele. Scooby chegou a pensar que era por algo muito bobo, como dormir muito, já Paulo André acreditou que foi por algo que Arthur só descobriria do lado de fora.

O primeiro card utilizado pelo brother foi o do cooler. Assim que as bebidas foram liberadas para casa, Arthur começou a escutar a conversa do casal Natália e Eli. O ator escutou uma hora de papos pós eliminação e o áudio foi cortado.

Arthur em silêncio enquanto assiste os brothersFoto Reprodução Twitter

Por volta de duas da manhã, Arthur ativou o card de manutenção externa para escutar o que os brothers estavam falando dele, mas eles não chegaram a comentar sobre o ator. Depois, por volta de quatro da manhã, Arthur ativou mais um card e a água da casa foi cortada. Assim que Scooby foi tomar banho, percebeu a falta d’água e o brother foi tomar banho na piscina.

Assim que acordou, no dia seguinte, Arthur fez o raio-x por conta própria dizendo o quão grato ele está por ter sido escolhido para dinâmica. Assim que os brothers dormiram, Arthur usou o card de acordar os participantes, mas eles relutaram para levantar.

Na quarta-feira (06), Arthur ganhou cards exclusivos para usar na festa. Um deles era para liberar o áudio durante o evento. O Boninho entrou na festa disfarçado e a cantora Iza deu um show para os brothers.

Pela manhã de hoje (07), Arthur acionou o card para acordar todos após 30 minutos desde que haviam deitado. Por volta de 7 h da manhã, Douglas perdeu 500 estalecas e todos do vip foram para xepa. Às 10 h da manhã, ele acionou o botão de manutenção interna. E por último, assistiu o flashback da eliminação.