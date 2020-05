Arteris devolve concessão da BR 101

A Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia BR-101 -Norte, comunicou nesta terça-feira (19), que pretende devolver a concessão do trecho. O pedido foi enviado por meio de documento à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No comunicado, a empresa diz que a devolução não tem relação com a pandemia de Covid-19, que diminuiu a circulação de pessoas e cargas na estrada, por conta do isolamento social.

“Durante as negociações com a ANTT, todos os serviços de atendimento aos usuários da BR-101/RJ continuarão a ser prestados e realizados normalmente”, afirmou a Arteris por meio de fato relevante.

A concessionária era alvo de crítica dos usuários pelos engarrafamentos criados, ao fazer reparos nas pistas durante o dia, ao invés de fazer na madrugada e por não ter resolvido o o gargalo existente no trevo de Manilha.

A Arteris administra o trecho os 322 quilômetros da rodovia BR-101 RJ/Norte, trecho que liga Niterói até Campos dos Goytacazes, fazendo divisa com o Estado do Espírito Santo.