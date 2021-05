Arte reconhecida como manifestações da cultura brasileira

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 24/2020, de autoria da deputada federal Benedita da Silva, que reconhece as expressões artísticas como charge, caricatura, cartum e grafite como manifestações da cultura brasileira. Com isso, o Poder Público se torna responsável por garantir essa livre expressão, valorização e preservação. Os artistas, é claro, comemoraram da forma que mais gostam: fazendo arte.

Segundo a justificativa do projeto, durante muito tempo, a cultura foi concebida como algo restrito ao mundo das belas artes, da filosofia e da erudição. Era também vista como privilégio de poucos, uma vez que seu acesso estava reservado apenas àqueles mais aquinhoados financeiramente, que tinham dinheiro e condições materiais de frequentar as galerias de arte, os museus, as salas de cinema, de concerto e ópera. Na construção política de preservação do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural, passou a contemplar os bens culturais imateriais, que são portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. Por sua vez, o olhar dos críticos de arte e gestores culturais passou a considerar outras manifestações artísticas até então consideradas marginais, como a charge, a caricatura, o cartum e o grafite.

“Enfim uma boa notícia. Charge, caricatura, cartum e grafite são reconhecidos como manifestações da cultura. O projeto que apresentei junto com a querida companheira Maria do Rosário foi aprovado pela Comissão de Cultura da Câmara”, contou a deputada Benedita da Silva.

O chargista Mario Caria Filho, conhecido artisticamente como Carias, comemorou a novidade. “Demorou mas chegou em bom tempo. A charge é uma expressão e anda paralelo ao jornalismo. O Cartum é uma expressão sem o factual, diferente da charge, que é mais factual. Tem um poder de contestação muito grande. Uma forma de colaborar com jornalismo”, contou o chargista de A TRIBUNA e do Jornal de Icaraí.

Amigo de profissão, o caricaturista e chargista Ykenga se dedica ao trabalho artístico e também celebrou a aprovação.

“Me senti lisonjeado e fiquei muito feliz. Quando nosso trabalho é valorizado a gente fica muito contente. As pessoas devem entender a importância dessa Lei. Muitas vezes eu falo muito mais com um desenho do que com um texto”, contou o artista.

Hoje esse tipo de arte já é encontrada em vários lugares como galerias de arte, museus e até mesmo em espaços urbanos. Niterói tem uma Galeria Urbana, no Centro, que em 2020 ganhou mais um painel com 30 metros de cumprimento estendendo as pinturas em grafite da Rua José Figueiredo para a Rua Professor Heitor Carrilho, no muro da sede de A TRIBUNA. Uma das artistas que participou da iniciativa, Cibelle Arcanjo, de 28 anos, comentou o projeto que foi aprovado.

“Vamos celebrar! Quem ganha não é só o artista, é também a própria arte e toda a sociedade que se reconhece mais diversa e mais plural. Legitimar e reconhecer as práticas artísticas que já existem, resistem e se desenvolvem entre campos antes considerados como não oficiais ou marginais é como dar passos em direção a uma valorização dos próprios indivíduos”, comemorou.

O artista Davi Baltar também reforçou a importância da discussão sobre o assunto.

“Eu acredito que todo reconhecimento é bem-vindo, principalmente quando vem junto de outras manifestações artísticas tão importantes”, afirmou.