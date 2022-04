Arte na Rua leva a diversidade musical para espaços da cidade

O tradicional projeto musical Arte na Rua, que retornou presencialmente no mês de março deste ano, vem apresentando diversos artistas de Niterói em locais distintos: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Campo de São Bento), Horto do Fonseca, Horto do Barreto e Rolerzão (Praia de Piratininga). A programação é gratuita e segue, nesta segunda etapa, durante os fins de semana, com os talentos musicais da cidade.

No próximo sábado (09), Marcos Lima promete animar o público presente, às 11h, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno; e, às 16h, no Horto do Fonseca, o cantor e compositor Renato Rocketh, ex-integrante da banda de Cazuza e compositor do hit de Marina Lima, ‘Uma Noite e Meia’, é quem alegra o público do Arte na Rua.

Fechando a programação da segunda semana do mês, o músico André Jamaica se apresenta, no domingo (10), às 13h, no Horto do Barreto.

O projeto mostra o quanto a cultura influencia no desenvolvimento da cidade e da população, por meio da ocupação dos territórios públicos, com apresentações gratuitas em diferentes linguagens.

O Arte na Rua afirma o potencial criativo da cidade e valoriza a ocupação dos territórios públicos por todas as faixas etárias. “Partindo do princípio que as ruas são livres para as manifestações artísticas, o Arte na Rua está de volta para promover apresentações gratuitas de diferentes linguagens artísticas em vias e espaços públicos, estabelecendo um diálogo direto entre artistas e cidadãos”, afirma Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói.

Em nove anos de atuação, o projeto já passou por diversos bairros, percorrendo de norte a sul o território niteroiense. Foram contempladas mais de quatro mil apresentações, distribuídas entre música, teatro, dança, circo, arte-educação, entre outras.

Mesmo durante a pandemia da COVID-19, no ano de 2020, o Arte na Rua esteve presente nas redes da Cultura Niterói com lives semanais. Desta forma, além de produzir um conteúdo de altíssima qualidade para o público em isolamento, os grupos e bandas conseguiram se reunir para uma apresentação única em tempos tão necessários.