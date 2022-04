Arte na Rua apresenta artistas da nossa cidade

O projeto musical Arte na Rua é uma plataforma de divulgação dos artistas de nossa cidade e retornou as atividades presencialmente este ano. Para a segunda quinzena do mês o projeto terá uma agenda de shows diversificada, em locais distintos: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Campo de São Bento), Horto do Fonseca, Horto do Barreto e Rolerzão (Praia de Piratininga). No próximo sábado (16), teremos shows em Icaraí e no Fonseca. Quem se apresenta na varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, às 11h, é a cantora Fátima Regina, acompanhada do musico Zeh Netto; no Horto do Fonseca o show é do grupo Desejo Natural.

Domingo (17) os shows acontecem em Piratininga e no Barreto. Quem for ao Rolerzão, às 18 horas, assistirá a apresentação de Evandro Marinho; já no Horto do Barreto quem ocupa o palco é Mauricio Praxaxar. O projeto segue com apresentações no outro sábado (23) em Icaraí e no Fonseca, com os Luciana Lazulli e Ricardo Gilly, no Paschoal Carlos Magno; e Bruno Barreto, no Fonseca. Domingo (24) temos Andrea Beat, no Horto do Barreto; e Bruno Queiroz, no Rolerzão de Piratininga.

Fechando o mês, o Arte na Rua apresenta no sábado (30), às 11h, Cacala Carvalho no Horto do Fonseca; e Twoone no Campo de São Bento, em Icaraí. O projeto mostra o quanto a cultura influencia no desenvolvimento da cidade e da população, por meio da ocupação dos territórios públicos, com apresentações gratuitas em diferentes linguagens.