´Arte da Moda Inspirada no Século XIX` é a exposição da vez na Sala Carlos Couto

Isis Chaby

A Sala Carlos Couto abre na próxima terça-feira (4), às 11 h, a exposição “Arte da Moda Inspirada no Século XIX”. A mostra foi elaborada em conjunto com a unidade Niterói do Senac RJ (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e vai ser composta por sete figurinos do século XIX, confeccionados por alunos da turma do curso de Modelista.

No início do século XIX, na moda, a condição social ditava a cor e o tecido que se podia usar. A década de 1830 adota um perfil mais romântico, com saias mais amplas e grandes mangas bufantes, embora o comprimento das saias ainda fosse um pouco mais curto.

Na década seguinte, a tendência romântica se consagra e a silhueta feminina vai ganhando a forma de um sino, ou uma flor invertida, e foi consagrado com o advento da crinolina (armação sob as saias para dar volume), sendo este o primeiro modismo que poderíamos chamar de “universal”.

Para Luiza Scultori, consultora de imagem e aluna da turma do curso de Modelista, foi muito interessante participar do projeto. “Eu já tinha uma noção de história da moda, modelagem e costura. Mas nunca havia feito nenhuma peça com essa complexidade.” diz ela. Seu receio dela trabalhar com um grande volume de tecido, entretanto o trabalho foi mais fácil do que ela esperava.

A história de Luiza com a moda começa cedo. Ela conta que desde nova teve interesse nessa área. Chegou a atuar como visual merchandising, otimizando a apresentação e disposição de peças de roupa a fim de atrair clientes. Atualmente, trabalha como consultora de imagem.

“Há uns dois anos visitei o museu da Moda de Canela, e fiquei encantada com as roupas, tão cheias de detalhes e ricas em história. Na época fiquei imaginando o trabalho que teria sido produzir todas elas.”

Ela ingressou no curso para poder ter uma marca própria. “Queria aprender mais e refinar com conhecimento em modelagem.” conta a consultora de imagem.

Os alunos de modelismo do Senac Niterói são Caroline Santos Feitosa, Eliete Ruas Mattos, Evelize Machado Medeiros, Isabela Cristina Ferreira Braga, Isabelle Andrade, Juciara Rosa Nascimento de Moura, Luiza Scultori Moreirão de Souza, Milena Seabra Cerqueira, Renata Constantino dos Santos, Rosilene Silva de Oliveira, Victor Hugo de Sousa Reis Marques.

SERVIÇO

Exposição: Arte da Moda Inspirada no Século XIX | “Coprodução SENAC Niterói”

Abertura: 04 de outubro às 11h.

Visitação: 05 de outubro a 06 de novembro

Horário: Quartas às sextas de 11h às 18h; Sábados e Domingos das 15h às 18h.

Feriado não funciona.

Quando não houver espetáculo aos sábados e domingos no Theatro Municipal de Niterói, a Sala Carlos Couto não abrirá para visitação.

Local: Sala Carlos Couto – anexo Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói

Tel: 3628-6908

ENTRADA GRATUITA