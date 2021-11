Arroz e feijão estão na mira do Procon RJ

A dupla está na mesa de todos os brasileiros. É uma combinação que reúne quase todos os tipos de nutrientes e vitaminas que o corpo humano precisa. E ainda é causador de polêmica já que a ordem desses fatores contraria a regra da matemática e altera o produto. Afinal, o feijão fica por baixo ou por cima do arroz? E para analisar a venda dos alimentos no Rio de Janeiro o Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou um levantamento de preços, pedido da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor.

Na pesquisa realizada em Niterói a maior variação do preço do arroz foi de 18% entre o saco de cinco quilos de arroz. Enquanto o menor preço foi registrado por R$ 27,90 o maior preço foi de R$ 32,99. Já no saco de um quilo a maior variação foi de 14%, com preços de R$ 6,99 mais barato e R$ 7,98 o mais caro. Já o feijão, saco de um quilo, a variação foi de 6% nos preços, que foram registrados R$ 8,49 o mais barato e R$ 8,99 o mais caro.

No comparativo com a cidade do Rio de Janeiro, Magé, Nova Iguaçu, Nilópolis, Macaé, Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí, Mangaratiba, Cabo Frio, Nova Friburgo; o município de Niterói variou no máximo 18% com preço do arroz. Isso mostrou que a cidade teve a menor alteração de preço do produto na Região Metropolitana.

De acordo com o Procon o objetivo da operação foi para apurar se a isenção de ICMS concedida pelo estado sobre a circulação destes dois alimentos irá trazer redução de preço ao consumidor. “O arroz e o feijão são alimentos que não podem faltar na mesa dos brasileiros. A lei foi sancionada justamente para ajudar os mais necessitados. Solicitei ao Procon-RJ que fizesse essa pesquisa para podermos realizar o monitoramento, e acompanhar se o desconto do ICMS de fato chegará até os consumidores e também estimular a concorrência entre os fornecedores”, contou Léo Vieira, secretário estadual de defesa do consumidor.