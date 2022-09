Arrastão: bandidos arrombam lojas no Centro de Niterói

Pelo menos três lojas foram arrombadas, na madrugada de hoje (20), no Centro de Niterói. O prejuízo dos estabelecimentos, somados, é de aproximadamente R$ 15,5 mil. Os lojistas, temendo prejuízos, clamam por mais segurança. Recentemente, casos semelhantes foram registrados também em Icaraí, Zona Sul da cidade.

As maiores perdas foram contabilizadas na Casa Andrade, que fica na Rua Barão do Amazonas. Um dos sócios, Marcelo Andrade, revelou que outra filial havia sido algo da ação dos criminosos. De acordo com o comerciante, a soma dos prejuízos com o furto de produtos mais o conserto da porta soma aproximadamente R$ 15 mil. Ele também afirma que, no furto da última madrugada, o alarme falhou.

“Na noite anterior, sem ser na última madrugada, nossa outra loja, na Rua São João, já tinham arrombado. Só que lá o alarme disparou. Pegaram o dinheiro do caixa e saíram, ficaram um minuto e meio apenas. Nesta madrugada vieram aqui em nossa outra loja, a principal. Arrombaram a porta e ficaram bastante tempo aqui dentro porque infelizmente o alarme não disparou”, disse.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança e durou cerca de uma hora. De acordo com as imagens, dois suspeitos arrombaram a porta e furtaram os primeiros itens. Em seguida, outros dois homens surgem, puxando uma carroça, na qual colocam mais produtos furtados do estabelecimento. O comerciante fez um apelo por mais policiamento.

Foto: Vítor d’Avila

“Tivemos um prejuízo de mercadorias na faixa dos R$ 10 mil. Agora a gente vai fazer o boletim de ocorrência, consertar nossa porta e tentar ver meios de proteção físicos para inibir a ação. Eles conseguiram levantar a porta na mão. Mais uns R$ 5 mil, pelo menos, em conserto de porta. Ultimamente é zero o policiamento de madrugada, no Centro da cidade. A gente pede encarecidamente mais viaturas de polícia”, completou.

Procurado, o programa Segurança Presente afirmou que está apurando o caso. Já a PM disse que vem trabalhando conjuntamente com órgãos públicos para combater furtos e roubos. Um dos problemas detectados é o alto grau de incidência no cometimento de furtos. Na maioria absoluta dos casos de prisões efetuadas, os acusados são postos em liberdade logo após as audiências de custódia e voltam a cometer o mesmo crime.

Outro caso

O segundo estabelecimento arrombado foi a loja Bello Banho, que fica na Rua Marechal Deodoro, no mesmo quarteirão da Casa Andrade. O proprietário, Joaquim Pinto, afirmou que graças ao alarme ter disparado o prejuízo foi menor: R$ 500 em produtos furtados, além do reparo da porta danificada. O empresário criticou a legislação brasileira que, em sua análise, fomenta o crime.

“Houve uma grande operação de furto nas lojas do Centro de Niterói. Nossas leis favorecem o crime, são muito brandas. Nossos deputados federais não se movem para reduzir a maioridade penal, alterar o código processual penal para aumentar as penas. Terei o prejuízo da manutenção da porta. Graças a Deus o alarme disparou e eles foram embora e levaram pouca coisa”, esbravejou.

Foto: Reprodução de vídeo

Ainda de acordo com Joaquim, os casos de crimes contra lojas do Centro são constantes. Ele afirmou temer que isso afaste a clientela do bairro e faça com que empresários deixem de abrir lojas na região, que é onde está concentrada a maior parte do comércio de Niterói. Por fim, o lojista sugere que haja uma cooperação entre os governos municipal e estadual para resolver o problema.

“Com isso, o Centro cada vez se deteriora mais. As pessoas ficam com medo de vir ao Centro, com medo de vir comprar. Os empresários ficam receosos de investir por falta não só de segurança, mas de toda estrutura que cria um ambiente favorável ao negócio e a Prefeitura e o Governo do Estado precisam se mover. Enquanto não houver isso, infelizmente o Centro de Niterói vai cada vez mais se degradando”, concluiu.

Câmeras

Segundo Joaquim, existe uma câmera que filma a frente de sua loja. Entretanto, o equipamento não flagrou a ação criminosa porque um caminhão ficou estacionado no local durante toda a madrugada, cobrindo a visão. O comerciante afirmou que entregará as imagens á Polícia Civil, para auxiliar na investigação do caso.

O terceiro estabelecimento furtado foi a Eletrofrigor, também localizada na Rua Marechal Deodoro. A reportagem também esteve no local, mas, naquele momento, funcionários disseram que todos os responsáveis pela loja estavam em reunião e que não teriam autorização para fornecer maiores detalhes.

Em Icaraí

Ao longo dos últimos meses, cresceram as denúncias de arrombamentos seguidos de furtos em lojas no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. Estabelecimentos como o Hortifruti Benne e o Empório Caví, na Rua Maris e Barros; além da Vila Marítima e Cássia, que ficam na Rua Ator Paulo Gustavo, já sofreram com ações criminosas, Segundo os comerciantes, os casos sempre acontecem de madrugada.