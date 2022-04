Arrascaeta pode voltar no Brasileirão

O Flamengo se reapresentou ao Ninho do Urubu na manhã de hoje (7), e Arrasceta voltou a treinar junto com o grupo que viajou para o Peru. O uruguaio foi desfalque na vitória sobre o Sporting Cristal por 2 a 0, na estreia da Libertadores, e ficou no Rio tratando de dores no tornozelo. No entanto, o meio campo pdoe ser liberado pelo Departamento Médico do clube, e ficar a disposição de Paulo Sousa no início no Campeonato Brasileiro.

O camisa 14 precisou se resguardar nesta semana, pois retornou da Data FIFA pela seleção uruguaia com dores. Mesmo assim, jogou no empate com o Fluminense em 1 a 1, que terminou com o vice do rubro-negro no Estadual. A próxima partida do time da Gávea, contra o Atlético-GO, pela competição nacional, foi considerada mais desafiadora do que o embate contra os peruanos na última terça-feira. Por isso, João Gomes foi poupado da equipe titular, mas entrou no decorrer do jogo.

Quem não se recuperou ainda é o meia atacante Vitinho, que tem problema na posterior da coxa direita, e não deve viajar para Goiás. O Flamengo enfrenta o rubro-negro goiano no sábado (9), às 19 h (horário de Brasília).

Apresentação de reforços

O goleiro Santos e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas serão apresentados oficialmente amanhã (8), a partir das 13h, no Ninho do Urubu. Além dos jogadores, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel também participarão da coletiva de imprensa. A dupla do futebol do Fla está no meio de uma crise interna, que ocorre desde o vice para o Flu.

Sobre os jogadores, Santos pode fazer sua estreia na próxima partida, ao contrário do lateral, que se recupera de lesão no pé, e está em processo de recuperação.

Foto: Meio campo participou de atividade com bola no CT do Ninho do Urubu – Marcelo Cortes / Flamengo